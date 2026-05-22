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Neunkirchen bekommt neuen Staddteil
© ÖVP Neunkirchen

475 Wohnungen

Neunkirchen bekommt neuen Staddteil

22.05.26, 10:04
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Neunkirchen wächst! Bürgermeister Peter Teix stellte gemeinsam mit den Projektverantwortlichen einen ambitionierten Masterplan vor: 

Zwischen Fabriksgasse, Alleegasse und Werksgasse soll auf rund 32.000 Quadratmetern ein völlig neuer Stadtteil entstehen – mit 475 Wohnungen, 28 Reihenhäusern, Geschäftsflächen und großzügigen Grünflächen, und das mitten in der Stadt ohne zusätzliche Bodenversiegelung auf der grünen Wiese. Dank einer Tiefgarage bleibt oberirdisch jede Menge Platz für Parks und Aufenthaltsqualität. "Zwischen Fabriksgasse und Alleegasse soll ein Stadtteil entstehen, in dem die Leute gerne wohnen, einkaufen und Zeit verbringen", so Teix, der betont, dass bei dem Zukunftsprojekt Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg im Vordergrund steht – ganz ohne "alte Streitereien".

Start auch für Glasfaserausbau

Ebenfalls erfreulich: Auch beim Glasfaserausbau kommt Neunkirchen sichtbar voran – nach dem Abschluss der Arbeiten in Peisching und Mollram laufen die Grabungen nun im Mühlfeld und in der Au auf Hochtouren, nachdem Teix persönlich Druck gemacht hatte, wie er in einer Aussendung schreibt. Es tut sich also einiges in Neunkirchen.

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