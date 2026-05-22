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Unterlangkampfen
© ZOOM.Tirol

Kontrolle verloren

Alko-Lenker (24) baut Unfall - drei Verletzte

22.05.26, 09:42
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Ein Pkw-Unfall auf einer Landesstraße in Unterlangkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein hat Donnerstagabend drei Verletzte gefordert.  

Der 24-jährige alkoholisierte Lenker war nach einer langgezogenen Kurve ins Schleudern geraten. Daraufhin kam der Österreicher links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer sowie zwei Mitinsassen - eine 21-Jährige und ein 24-Jähriger - wurden verletzt, berichtete die Polizei.

Unterlangkampfen
© ZOOM.Tirol

Sie wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Das Auto wies erhebliche Beschädigungen auf. Dem Unfalllenker, der laut Exekutive "mittelstark" alkoholisiert war, wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Er wurde zudem der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.

Unterlangkampfen
© ZOOM.Tirol

Bei dem Unfall waren beide Airbags des Pkw ausgelöst worden. Im Einsatz standen mehrere Rettungskräfte sowie zwei Polizeistreifen.

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