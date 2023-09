× Niederösterreich feiert die Tracht beim Dirndlgwandsonntag

Die Volkskultur Niederösterreich ruft wieder zum Tragen von Dirndl und Tracht auf.

"Aufdirndln" ist am 10. September in Niederösterreich angesagt. Die Volkskultur lädt am landesweiten "Dirndlgwandsonntag" einmal mehr zum Tragen von Dirndl und Tracht ein. Ein Dirndl ist vielseitig und nach Belieben kombinierbar: klassisch mit Bluse und Pumps, oder mit T-Shirt und Sneakers! "Der Trachtenjanker vom Opa passt super zur coolen Jean und ein buntes Tuch peppt jedes Outfit auf. Freche Accessoires sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht", betont die Volkskultur Niederösterreich.

© NLK Filzwieser

„Dirndln und Tracht haben für uns nicht nur am Dirndlgwandsonntag Tradition, sondern zählen ganzjährig zu den schönsten und beliebtesten Kleidungstücken, die jeden Anlass bereichern", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Gelegenheiten zum Tragen der Tracht gibt es am Dirndlgwandsonntag viele – vom Frühschoppen, über Gottesdienste, Wanderungen, regionale Feste bis zu Zugfahrten durchs Land – zu finden auf www.volkskulturnoe.at/dirndlgwandsonntag.

© Volkskultur NÖ ×

In Waidhofen an der Thaya beginnt der Dirndlgwandsonntag mit einer Festmesse in der Stadtpfarrkirche und dem Einzug des Bürgerkorps, das den Festzug nach der Messe mit einem Salutschuss beschließt. Ab 12.00 Uhr präsentieren die Traktorfreunde aus Allentsteig ihre prachtvollen Gefährte. Und ab 13.30 Uhr unterhalten die Volkstanzgruppen Großhaselbach und Waidhofen an der Thaya das Publikum am Hauptplatz. Schließlich sorgen eine Kabarettvorführung der Gruppe „dreierlei“ und Darbietungen der Volkstanzgruppe Dobersberg für den fulminanten Abschluss des Festivals.

© Atelier Olschinsky ×

Mit dem Hashtag #dirndlgwandsonntag kann man seine schönsten Dirndlschnappschüsse mit der Community auf sozialen Medien teilen .