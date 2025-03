Niederösterreich überzeugte bei der First Lego League

Seit mehr als zwanzig Jahren organisiert die Non-Profit-Organisation HANDS on TECHNOLOGY e.V. das Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die First Lego League ist ein internationales Bildungsprogramm, das sich bei Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Mit "Discover", "Explore" und "Challenge" gibt es drei Angebote, im Zuge derer über mehrere Jahre hinweg Fähigkeiten in den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Teamwork und Kommunikation gefördert werden.

Bei "Explore" und "Challenge" sind Schulteams, Klassenverbände, außerschulische und private Gruppen angehalten mitzumachen, ab Ende April öffnet die Anmeldung für Teams und Klassen. Der Startschuss fällt im August, wenn die Saisonaufgaben veröffentlicht und die Materialien verschickt werden. Dann heißt es: bauen, programmieren und forschen. Am Ende der Saison nehmen Teams an einem offiziellen First Lego League Event teil, während Klassen ein schulinternes Abschlussevent veranstalten.

© HTL Hollabrunn ×

Nun konnte ein sensationeller Erfolg für die niederösterreichischen Teilnehmer bei der österreichweiten Staatsmeisterschaft der First Lego League vermeldet werden, die an der HTL Hollabrunn durchgeführt wurde. Mit den Plätzen zwei, drei und vier gingen drei der insgesamt vier zu vergebenden Tickets für das Mitteleuropa-Finale der First Lego League für Deutschland, die Schweiz und Österreich an Teams aus Niederösterreich. Die ersten vier Mannschaften haben sich damit für das Mitteleuropa-Finale der First Lego Leauge qualifiziert, das vom 28. bis 30. März in Siegen in Deutschland stattfindet.