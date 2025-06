Niederösterreich mit weniger Firmenpleiten im ersten Halbjahr

In Niederösterreich kam es im ersten Halbjahr zu einer Entspannung bei den Firmeninsolvenzen.

Gute Nachricht für das Land Niederösterreich: Laut NÖ Wirtschaftsbericht kam es im ersten Halbjahr 2025 bei der Entwicklung der Firmenpleiten zu einer leichten Entspannung. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst einer Hochrechnung des Kreditschutzverbandes KSV1870 entnimmt, melden bis Juni im gesamten Bundesland 260 Unternehmen Insolvenz an.

Diese Entwicklung markiert einen Rückgang um 2,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2024. Die Höhe der Passiva ist um stolze 45,4 Prozent von 515 Millionen Euro auf 282 Millionen Euro gesunken.

Nach dem enormen Anstieg der Insolvenzzahlen 2023 und 2024 scheint sich die Situation in Niederösterreich langsam, aber sicher ein wenig abzukühlen. Der Nachholeffekt aus der Corona-Zeit dürfte größtenteils abgeebbt sein, wie der KSV1870 verlautbart. Indessen hat das Insolvenzgeschehen in den meisten anderen Bundesländern sowie im Bundesdurchschnitt – plus 6,1 Prozent – mehr oder weniger stark zugelegt.