NÖ-Bürgermeisterinnen sind landesweit einsame Spitze

Anlässlich des alljährlichen Bürgermeisterinnen-Treffens kommen Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen aus ganz Österreich von 6. bis 8. Juli in Anif bei Salzburg zum Austausch zusammen.

Mit einem neuen Rekord von 241 Bürgermeisterinnen bei insgesamt 2.092 Gemeinden sind in Österreich erstmals 11,5 Prozent Frauen im Bürgermeisterinnen-Amt. Das sind um 11 Frauen mehr als vor einem Jahr. Der Frauenanteil bei den Bürgermeisterinnen steigt in den letzten Jahren langsam, aber stetig. Spannend: Fast jede vierte Gemeinde in Österreich hat zudem eine Vizebürgermeisterin, in absoluten Zahlen sind es rund 500.

Die meisten weiblichen Bürgermeister gibt es in Niederösterreich, wo 95 Gemeinden von Frauen geführt werden (16,6 Prozent). Niederösterreich hat damit unter den Bundesländern auch den höchsten Frauenanteil. Für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist das ein erfreuliches Signal:

"Dass fast jede sechste Gemeinde in Niederösterreich von einer Frau geführt wird, ist eine positive Entwicklung und zeigt: Niederösterreich ist ein Land der Chancen – auch und ganz besonders für Frauen in der Politik", so Teschl-Hofmeister. "Dieser Rekord ist nicht nur eine statistische Kennzahl, sondern Ausdruck des Engagements, der Verantwortung und der Führungsqualität vieler Kommunalpolitikerinnen."

Jährliches Bürgermeisterinnen-Treffen

Anlässlich des alljährlichen Bürgermeisterinnen-Treffens kommen Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen aus ganz Österreich von 6. bis 8. Juli 2025 in Anif bei Salzburg zum Austausch zusammen. Das Treffen ist ein kräftiges Zeichen für mehr Frauen in der Kommunalpolitik. Es soll nicht nur jene Frauen unterstützen, die die wichtigen Führungsaufgaben in einer Gemeinde übernehmen, sondern soll auch andere Kommunalpolitikerinnen für das Amt ermutigen.

"Sich untereinander vernetzen, über Herausforderungen und Projekte in den Gemeinden austauschen und sich gegenseitig als Frauen den Rücken stärken – das Bürgermeisterinnen-Treffen ist als kommunalpolitischer Fixpunkt im Kalender nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich besonders darauf, den Kolleginnen meine Gemeinde Anif zu präsentieren und viele spannende Diskussionen zu führen", so Gabriella Gehmacher-Leitner, Bürgermeisterin von Anif und Gastgeberin des diesjährigen Vernetzungstreffens.