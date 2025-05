NÖ mit Rekord-Zuwachs an neuen Staatsbürgern

615 neue Staatsbürger in nur drei Monaten - Niederösterreich erlebt einen Anstieg bei Einbürgerungen. Laut Statistik Austria liegt das Plus bei über zehn Prozent und damit deutlich höher als im Bundesschnitt.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im ersten Quartal 2025 wurden laut Statistik Austria in Niederösterreich 615 Personen eingebürgert. Das entspricht einem satten Anstieg von 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten Bundesgebiet fiel der Zuwachs mit 1,9 Prozent deutlich moderater aus: 5.479 Personen erhielten österreichische Pässe. Zahlen, die in einer Zeit kommen, in der das Thema politisch brisanter kaum sein könnte.

Anhebung von Anforderungen

Wahrscheinlich mit der Statistik vertraut ging der niederösterreichische Landesrat Christoph Luisser, Freiheitlicher und zuständig für Sicherheit und Asyl, Anfang Mai mit scharfer Kritik an die Öffentlichkeit. Bei einer Pressekonferenz in St. Pölten erklärte er: "Die Staatsbürgerschaft ist kein Diskontartikel zum Schleuderpreis, wie es aktuell von der Bundesregierung gehandhabt wird“.

Landesrat Luisser will eine Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts. © FPÖ NÖ ×

Luisser forderte längere Wartefristen und strengere Bedingungen. Die Einkommensnachweise sollen neu geregelt, Deutschkenntnisse verbessert und Verurteilungen - etwa wegen Mordes oder Vergewaltigung - auch nach Ablauf der Tilgungsfrist als Ausschlussgrund gelten. "Die Länder müssen die nicht mehr zeitgemäßen Bundesvorgaben vollziehen“, kritisierte der Landesrat weiter.