NÖ-Tourismus: 1,44 Millionen Nächtigungen im Mai und Juni

Für die bisherige Sommersaison und das erste Halbjahr zieht Niederösterreich eine "gute Bilanz".

Die erste Hochrechnung für die Nächtigungszahlen im Mai und Juni lässt einen positiven Rückblick auf das erste Halbjahr zu: 3,3 Millionen Nächtigungen konnten Niederösterreichs Gastgeber heuer bereits verbuchen. Dazu hat die bisherige Sommersaison (Mai und Juni) mit knapp 1,44 Millionen Nächtigungen wesentlich beigetragen, zählen doch die wärmeren Monate traditionell zu den nächtigungsstärksten des Jahres.

Nationalpark Donau-Auen © Nationalpark Donau-Auen

"Ein geglückter Sommerbeginn: Im Mai und Juni wurden rund 915.000 Nächtigungen von Gästen aus dem Inland und knapp 524.000 Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland verzeichnet – insgesamt also knapp 1,44 Millionen Nächtigungen. Das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Üblicherweise erreichen die Nächtigungszahlen ihren jährlichen Höhepunkt zwischen Juni und August, schließlich bietet der Sommer unzählige Möglichkeiten, um Niederösterreich in seiner ganzen Vielfalt zu erleben: Sei es beim Wandern in den Bergen, beim Radfahren durch romantische Kellergassen und Weinbaugebiete bei der Einkehr im Wirtshaus und beim Heurigen oder bei den vielen kleineren und größeren Kulturfestivals", zeigt sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der Halbjahresbilanz zufrieden.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: "Was Niederösterreich zu einem lohnenden Urlaubsziel im Sommer macht, sind die nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten aus Natur, Kulinarik und Kultur. Von seiner schönsten Seite zeigt sich dieses Zusammenspiel etwa bei den zahlreichen Veranstaltungen im Festivalland Niederösterreich. Denn unsere Gäste schätzen nicht nur die Festivals selbst, sondern auch die magischen Orte, an denen diese stattfinden. Auch bei Schlechtwetter hat Niederösterreich viel zu bieten – von Indoor-Aktivitäten mit der Niederösterreich-CARD bis zur Auszeit in einer der 56 handverlesenen 'Selected Stays'-Unterkünfte, die jede für sich eine Reise wert sind."