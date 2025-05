Nordeinfahrt des Wr. Neustädter Bahnhofs wird viergleisig

170 Millionen Euro werden in den viergleisigen Ausbau der Nordeinfahrt des Hauptbahnhofs Wiener Neustadt investiert. Dieses bedeutende Infrastrukturprojekt, das bis 2029 abgeschlossen sein soll, umfasst den Bau eines vierten Gleises sowie umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen der Gleisanlagen.

In Wiener Neustadt ist am Dienstag der Startschuss für den Ausbau des Hauptbahnhofs erfolgt. Nach ÖBB-Angaben werden 170 Millionen Euro in die viergleisige Erweiterung der Nordeinfahrt investiert. Das Infrastrukturprojekt soll bis 2029 abgeschlossen sein. Es umfasst einer Aussendung zufolge auch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen der Gleisanlagen.

Niederösterreichs zweitgrößte Stadt ist laut ÖBB "eine verkehrsstrategisch wichtige Drehscheibe südlich von Wien, wo insgesamt sechs Bahnstrecken ineinanderlaufen", und "einer der Taktknoten mit den meisten Zughalten in Österreich". Etwa 40 Züge pro Stunde seien es in der Morgen- und Abendspitze. Ein viertes Gleis von Wien kommend soll die Kapazität erhöhen.

Neue Möglichkeiten für den Nahverkehr

Es entstehen auch neue Eisenbahnbrücken, Lärmschutzwände, moderne Geh- und Radwegverbindungen sowie eine komplett erneuerte Straßenunterführung bei der Pöckgasse. Bereits jetzt wird mit Hochdruck an der Baugrubensicherung gearbeitet.

Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, sieht in dem Vorhaben "einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Nah- und Fernverkehrs in der Region. Die Erweiterung auf vier Gleise wird die Kapazität und Flexibilität des Wiener Neustadt Hauptbahnhofs erheblich verbessern". "Der Ausbau des Hauptbahnhofs ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung unserer Stadt. Er wird die Mobilität und Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger von Wiener Neustadt und der gesamten Region verbessern und gleichzeitig neue Möglichkeiten für den Nahverkehr schaffen" , sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Landtagsabgeordneter Philipp Gerstenmayer (FPÖ) sprach von einer Investition in Stabilität und Verlässlichkeit des öffentlichen Verkehrs.