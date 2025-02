ÖBB plant Direktanbindung von Horn und Wien

Mit dem Neubau und der Elektrifizierung der Strecke soll es direkt nach Wien gehen.

Die ÖBB basteln an einer direkten Anbindung der Stadt Horn an die Franz-Josefs-Bahn. Ziel ist es, Pendlern eine schnellere Verbindung nach Wien zu bieten. So sollen Reisende künftig in nur 15 Minuten und ohne Umsteigen von Horn nach Wien gelangen. Im Februar wird die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei der zuständigen Behörde, dem Land Niederösterreich, eingereicht.

Zur Umsetzung des Projekts werden bis Ende 2030 rund zwei Kilometer neue Bahnstrecke zwischen Horn und Sigmundsherberg gebaut. Darüber hinaus ist eine vollständige Elektrifizierung der Strecke geplant. Damit soll die Strecke umweltfreundlicher und effizienter werden, wobei die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf teilweise bis zu 160 km/h angehoben wird.

Neben der neuen Bahnverbindung wird der Bahnhof Horn modernisiert. Geplant sind der Bau eines neuen Randbahnsteigs sowie die Installation von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen, um den Komfort und die Erreichbarkeit für die Pendler zu erhöhen.