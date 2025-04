× Osterzauber im Brandlhof zog die Massen an

Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher stürmten am Sonntag bei perfektem Wetter den Ostermarkt der Volkskultur Niederösterreich.

Strahlender Sonnenschein und rund 2.000 gut gelaunte Gäste: Der Ostermarkt im Brandlhof in Radlbrunn war der perfekte Start in die neue Saison. 30 Ausstellerinnen und Aussteller – so viele wie noch nie – präsentierten am Palmsonntag ihre kreativen Werke. Besonders gefragt waren kunstvoll verzierte Ostereier, handgemachte Kerzen und regionale Leckerbissen. Auch neue Gesichter wie die jungen Guides, die Führungen durch den historischen Brandlhof anbieten und beim Ostermarkt erstmals mit dabei waren, sorgten für frischen Wind.

Bunte Vielfalt und kreative Köpfe

Vom Kerzenbasteln mit Kindern bis zu Motorsägenkunst – beim Ostermarkt war für Groß und Klein etwas dabei. Nathan A. Streibel von koch.kerzen brachte Kinderaugen zum Leuchten, während Motorsägenschnitzer Josef Wahlmüller live einen Biber aus dem Holz zauberte. Die Besucherinnen und Besucher schlenderten zwischen Weihkorbdecken, Pergamentkarten und Weidenkörben – viele Stücke echte Unikate. Für die kulinarische Verpflegung sorgten Elisabeth Ruckser mit „Waldviertler Wickel“, Saumaisen und Erdäpfel-Suppe, Clemens Madl mit seinen Eierspeis-Broten und das Team im Brandlhof mit allerlei Süßem.

© Volkskultur Niederösterreich ×

Promis, Musik und beste Stimmung

Auch politisch und musikalisch war der Markt hochkarätig besetzt: Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll mit seiner Frau Sissi, Landtagsabgeordneten Richard Hogl, Bürgermeister von Ziersdorf Stefan Schröter, Bürgermeister von Sitzendorf an der Schmida Florian Hinteregger, die Bürgermeisterinnen von Heldenberg und Hohenwarth-Mühlbach Irmtraud Traxler und Daniela Hagenbüchl-Schabl sowie weitere Ehrengäste ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Für die richtige Stimmung sorgten die Radlbrunner BlechBläser und das Ensemble Müströki.

© Volkskultur Niederösterreich ×

Auch 2025 steht der Brandlhof für ausgewähltes Handwerk, feinste Volksmusik und köstliche Kulinarik. Weitere sechs Märkte und viele Veranstaltungen erwarten die Besucherinnen und Besucher im umfangreichen Programm übers Jahr – zum Beispiel der Gartenmarkt am Sonntag, 4. Mai.