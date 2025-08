Parkplatz-Schock in Baden: Plötzlich fehlen 125 Stellplätze

Die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen der Wiener Lokalbahnen im Bereich Kaiser Franz Joseph-Ring und Conrad von Hötzendorf-Platz bringen derzeit erhebliche Einschränkungen bei den Parkmöglichkeiten mit sich. Nun reagiert die Stadt auf die Parkplatznot.

Im Bereich Kaiser Franz Joseph-Ring und Conrad von Hötzendorf-Platz stehen Anrainer seit Kurzem vor einem Problem. Die Sanierung der Gleisanlagen der Badner Bahn bringt dort massive Einschränkungen mit sich. Mehrere Parkplätze wurden gesperrt oder als Lagerfläche für die Bauarbeiten umgewidmet. In manchen Fällen ist es den Anrainern nicht einmal möglich, mit dem Auto zum eigenen Grundstück zu gelangen. Besonders betroffen sind Menschen mit Wohnsitz in den umliegenden Straßenzügen, für die sich der tägliche Weg zur Arbeit oder zum Einkauf plötzlich kompliziert gestaltet.

Stadt schafft Ersatz im Parkdeck

Am Kaiser Franz Joseph-Ring fehlen derzeit rund 35 Stellflächen. Am Conrad von Hötzendorf-Platz sind es sogar 90. Die Stadt Baden kennt die schwierige Lage und hat nun reagiert. Wer in den betroffenen Straßen wohnt und über eine Parkbewilligung für die Grüne Zone verfügt, erhält nun kostenlose Abstellmöglichkeiten im Parkdeck Zentrum Süd.

"Uns ist bewusst, dass diese Situation eine spürbare Belastung für die Anrainer darstellt und es in diesem Bereich auch kaum alternative Möglichkeiten gibt, sein Auto zu parken. Deshalb war es der Stadtregierung ein Anliegen, für Anrainer, die in diesem Bereich wohnen und im Besitz einer Parkbewilligung für die Grüne Zone sind, rasch eine unbürokratische Lösung zu finden“, erklärt Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP).

Einfacher Zugang, klare Regelung

Die Nutzung des Parkdecks ist unkompliziert geregelt. Anrainer müssen einen Auszug aus dem Melderegister fotografieren und gemeinsam mit dem Kennzeichen per E-Mail an parkdeck@baden.at senden. Die Verwaltung trägt die Daten ein und schaltet das Kennzeichen für die Zufahrt frei. Eine Bestätigung folgt ebenfalls per Mail. Für Rückfragen steht die Nummer 02252 86 800-613 zur Verfügung.

Bürgermeisterin Jeitler-Cincelli betont, dass der Abschluss der Bauarbeiten laut Wiener Lokalbahnen für Anfang September geplant ist. Sie bedankt sich ausdrücklich bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und äußert die Hoffnung, mit dieser Maßnahme eine gute Lösung für die schwierige Parkplatzsituation gefunden zu haben.