Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Polizei warnt vor Fake-Shops für Holzpellets
© APA/Sina Schuldt

Polizei warnt vor Fake-Shops für Holzpellets

27.10.25, 11:52
Teilen

Betrüger behalten Vorauszahlungen ein, ohne Ware zu liefern - extrem günstige Preise sollten misstrauisch machen. 

Die Polizei warnt vor Fake-Onlineshops beim Kauf von Pellets und anderen Heizmaterialien wie Briketts und Brennholz. Derzeit werde vermehrt mit einer Betrugsmasche agiert, bei der Vorauszahlungen von Kunden einbehalten werden, ohne dass Ware geliefert wird. "Cyber-Kriminelle locken mit extrem günstigen Preisen und einer professionell wirkenden Website", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag anlässlich der beginnenden Heizsaison in einer Aussendung mit.

Geraten wurde, misstrauisch zu bleiben und den Anbieter zu überprüfen. Fehlt ein Impressum oder sind die Angaben unvollständig oder unglaubwürdig, sollte dort nicht eingekauft werden. Um Warnungen und Erfahrungsberichte zu finden, sollte in einer Suchmaschine der Name des Anbieters zusammen mit Begriffen wie "Betrug", "Fake", "Erfahrung" oder "Problem" eingegeben werden. "Extreme Preisnachlässe und Angebote, die weit unter dem marktüblichen Durchschnitt liegen, sind ein starkes Alarmzeichen für einen Fake-Shop", hieß es weiters.

Werden am Beginn des Bestellvorgangs verschiedene Zahlungsmethoden angeboten und ist am Ende ausschließlich Vorkasse per Banküberweisung möglich, sollte der Kauf sofort abgebrochen werden. Eine Überweisung im Voraus biete Kunden keinerlei Schutz. Bei Käufen über Kleinanzeigenplattformen versuchen Betrüger laut Exekutive oft, die Sicherheitsvorkehrungen des Portals zu umgehen und weichen auf E-Mail oder WhatsApp aus. Die Bestellung sollte immer direkt über die Plattform abgewickelt werden, riet die Polizei: "Weigert sich die Verkäuferin oder der Verkäufer, ist das ein klares Alarmsignal."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden