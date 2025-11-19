Pröll als Herausgeber eines "Wahrheits-Buches"

Unter dem Titel "Verlässlich echt – die Kraft des Unverfälschten“ hat Altlandeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) ein Buch herausgebracht, das sich mit der Zerbrechlichkeit der Wahrheit in zunehmend schwierigeren Zeiten beschäftigt.

Die Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Echtheit wächst, hieß es bei der Präsentation des neuen Buches. Exakt 16 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik konnte Erwin Pröll als Autorinnen und Autoren gewinnen. Sie versuchen in ihren Beiträgen, sich der Wahrheit aus ganz persönlichen Blickwinkeln anzunähern.

"Die Zweifel und Sorgen in unserer Gesellschaft werden immer größer. Immer weniger vertrauen anderen Menschen oder Institutionen“, meinte Herausgeber Erwin Pröll (ÖVP). "Was übrig bleibt, ist eine Sehnsucht nach Klarheit, Echtheit, Tiefgang und Ehrlichkeit“, so der Altlandeshauptmann.

"Desinformation entgegentreten“

Gerade in Zeiten von Fake News und einer Relativierung von Wahrheit müsse man der Desinformation entgegentreten, betonte etwa der Musiker und Regisseur Reinhold Bilgeri in seinem Beitrag: "Wir sollten die Ohren spitzen, wenn von alternativen Fakten die Rede ist, wenn es der Echtheit, der Wahrhaftigkeit und damit der Seele der Aufklärung an den Kragen geht“, so Bilgeri.

Blender und Selbstdarsteller können nur kurzfristig erfolgreich sein, so der Unternehmer Klaus Woltron. Es komme vielmehr auf traditionelle Werte und Tugenden an, die keineswegs altmodisch seien. "Wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du echt, zuverlässig, ehrlich und fleißig sein. Du darfst nicht dauernd schauen, was die Leute von dir halten, sondern wie du selber wirklich bist“, unterstrich Woltron. Vor allem für die Wissenschaft seien verlässliche Daten und Aussagen unabdingbar, um das Vertrauen in die Forschung und in die Experten zu stärken, meinte die Ökonomin und Wissenschafterin des Jahres 2024 Sigrid Stagl: "Die Wissenschaft versucht, verlässliche Evidenz zu liefern für die Probleme, die wir haben, aber auch für Lösungsmöglichkeiten.“ Stagl weiter: "Wir sehen etwa in der Interaktion zwischen Wirtschaft und Umwelt, dass das klimafreundliche Handeln auch das verlässliche und nachhaltige ist.“

"Echt und unverfälscht"

Ehrlichkeit und authentische Botschaften solle man auch in der Kultur finden, so Mitautor Franz Posch, der seit Jahrzehnten die ORF-Sendung "Mei liabste Weis“ moderiert: "Echt und unverfälscht – das ist eigentlich ein Markenzeichen für die Volksmusik, da wird ehrlich und live musiziert.“

Pröll fordert „mehr Handschlagqualität“ in der Politik

Das Buch soll einen Beitrag leisten, wie wertvoll Verlässlichkeit und Echtheit in der Gesellschaft sind, so Herausgeber Erwin Pröll. Es brauche auch in der Politik mehr Handschlagqualität. "Die Politik hat natürlich eine Vorbildwirkung. Daher ist es so wichtig, dass wir in der Politik wieder Persönlichkeiten vorfinden, bei denen man spürt, dass sie sagen, was sie meinen und das auch tun.“ Pröll weiter: "Wenn das zusammenstimmt, dann wird auch das Vertrauen gegenüber der Politik und den Politikern wieder stärker, und das ist die beste Grundlage für eine gut funktionierende Demokratie." Das Buch "Verlässlich echt“, das im Kral Verlag erschienen ist, soll ein Plädoyer für den Mut zur Wahrheit in schwierigen Zeiten sein.