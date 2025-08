Regungslos im Sitz: A4-Raser und Beifahrerin täuschen Notfall vor

Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt auf der A4 stoppte die Polizei ein Auto in Parndorf. Der 38-jährige Lenker gab einen medizinischen Notfall an, seine 43-jährige Beifahrerin saß reglos im Sitz. Der Rettungsdienst fand keine Anzeichen für eine akute Erkrankung, beide wurden angezeigt.

Ein 38-jähriger Serbe raste in der Nacht auf Dienstag mit irrem Tempo über die A4 in Richtung Ungarn. Gegen 1.55 Uhr wurde eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat auf das Auto aufmerksam. Der Lenker reagierte aber nicht auf Anhalteversuche und raste unbeirrt weiter. Erst in Parndorf gelang es den Polizisten, das Fahrzeug zu stoppen. Die Einsatzkräfte fuhren dabei mit einer Geschwindigkeit bis zu 211 km/h nach.

Medizinischen Notfall vorgetäuscht

Während der Kontrolle bot sich den Beamten eine verstörende Szene. Die Beifahrerin saß regungslos im Sitz, der Fahrer sprach von einem medizinischen Notfall. Die Polizei verständigte sofort den Rettungsdienst. Der Verdacht auf eine akute Gesundheitskrise bestätigte sich nicht. Die Sanitäter konnten keinerlei Beeinträchtigung feststellen. Die vermeintlich reglose 43-Jährige war bei bester Gesundheit. Währenddessen überprüften die Polizisten den Fahrer. Der 38-Jährige legte einen positiven Alkoholvortest ab, auch der Drogenschnelltest schlug an. Damit aber nicht genug.

Keine Lenkerberechtigung

Weiters stellten die Polizistin und der Polizist fest, dass dem Lenker bereits im Juli 2025 der Führerschein abgenommen worden war. Als sie ihn zum Alkomattest und zur klinischen Untersuchung aufforderten, verweigerte er beides. Der Lenker und seine Beifahrerin werden den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt. Die Beifahrerin, die zuvor noch reglos im Sitz verharrte, setzte ihre Reise Richtung Serbien fort. Der Fahrer blieb zurück.