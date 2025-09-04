Alles zu oe24VIP
Rudolf Buchbinder übernimmt Abschlusskonzert in Grafenegg
Rudolf Buchbinder übernimmt Abschlusskonzert in Grafenegg

04.09.25, 17:27
Daniel Barenboim musste sein Dirigat in Grafenegg am 7. September leider absagen. Der kurzfristig für Zubin Mehta eingesprungene Dirigent hat sich verletzt und kann derzeit nicht dirigieren. Rudolf Buchbinder übernimmt nun mit einen Beethoven-Programm. 

Nun muss es der Chef persönlich richten: Nachdem zunächst Zubin Mehta und nach einem Sturz nun auch Daniel Barenboim das Dirigat für das Finalkonzert des Grafenegg Festivals am Sonntag zurücklegen mussten, wird Intendant Rudolf Buchbinder die Tonkünstler durch den Abend führen. Dazu wird allerdings das Programm geändert. Anstelle von Brahms werden nun Beethovens Klavierkonzerte Nr. 4 und 5 gespielt, die Buchbinder vom Piano aus leiten wird.

Nachdem der 89-jährige Zubin Mehta aus gesundheitlichen Gründen von einem Grafenegg-Einsatz absehen musste, war erst am Montag der 82-jährige Daniel Barenboim für den Kollegen eingesprungen. Nach einem schweren Sturz des Maestros in der Nacht auf heute, bei dem sich Barenboim unter anderem an der Schulter verletzte, musste nun abermals eine Alternativlösung gefunden werden. Im 78-jährigen Festival-Intendanten hat man diese nun gefunden.

