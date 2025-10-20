Schaurig-schönes Halloween bei Eis-Greissler Gruseltage

Während der „Eis-Greissler Gruseltage“ vom 25. Oktober bis 2. November 2025 in Krumbach erwachen Geister, Hexen und Monster der Buckligen Welt zum Leben und sorgen für ein unvergessliches Halloweenfest für die ganze Familie.

Im Herbst verwandelt sich der 12 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in eine Welt voller Magie und Mystik. Während der "Eis-Greissler Gruseltage“ vom 25. Oktober bis 2. November 2025 in Krumbach erwachen Geister, Hexen und Monster der Buckligen Welt zum Leben und sorgen für ein Halloweenfest für die ganze Familie. Auf dem Programm stehen Highlights wie "Rubis Gruselzirkus“, inszeniert vom "Das Supertalent“-Finalisten Fab Fox, die charmant-chaotische Show des tollpatschigen "Vampir Hasenzahn“, interaktive Abenteuer, ein packendes 5D-Gruselkino, das spektakuläre "Wheel of Death“ – und natürlich köstliche Halloween-Eis-Specials, wie z.B. die Gruselknödel, die das Fest auch kulinarisch verzaubern.

© Eis-Greissler

Köstliches Grusel-Eis

Pünktlich zur herbstlichen Gruselsaison präsentieren die Eis-Greissler drei originelle Kreationen, die einem einen eiskalten Schauer über den Gaumen jagen. So überrascht der "Gruselknödel“ mit schwarzem Kokosasche-Eis, einem blutroten Erdbeerkern und feinen Kokosflocken. Die "Kürbis-Zimtschnecke“ kombiniert cremiges Zimtschneckeneis mit aromatischen Kürbisschlieren und bringt herbstliche Wärme ins Becherformat. Abgerundet wird das Trio vom "Kürbis Spiced Latte“, einer raffinierten Eis-Variante des beliebten Pumpkin Spiced Latte. In diesem Sinne: Happy Halloween!