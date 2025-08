Schloss Hof lädt zum "Großen Ferienspaß" mit Lichtertanz und Pferdeshow

Zirkus, Irrgarten, Abenteuerspielplatz und Streichelzoo - all das gibt es am kommenden Wochenende live zu erleben.

Schloss Hof in Niederweiden lädt von Samstag, 2., bis Sonntag, 31. August, wieder zum "Großen Ferienspaß". Unter dem Motto "So ein Zirkus!“ verwandelt sich die Location in ein lebendiges Abenteuerland mit artistischen Überraschungen in der bunten Welt der Clowns, neuen Erlebnisräumen, zwei interaktiven Erlebnispfaden, Labyrinth und Irrgarten, Abenteuerspielplatz und Streichelzoo, Kugelbahn und Laufradparcours und nicht zuletzt einem großen Wassererlebnispfad auf 2.000 Quadratmetern.

© Schloss Hof

An den Wochenenden sowie in den Wochen von Montag, 11., bis Freitag, 29. August, wartet zudem ein vielfältiges Kinderkulturprogramm mit Ponytreff (Ponyreiten jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr), Konzerten, Kinderyoga, Zauber- und Artistik-Shows, Kinder- und Familienführungen, Marionetten- und Kasperltheater und vielem mehr.

Lichtertanz als Highlight

Zusätzlich zum Auftakt des Ferienprogramms bietet Samstag, der 2. August, auch einen Lichtertanz, bei dem ab 18 Uhr Musik, Lichtkunst und barocke Architektur zu einem Sommerabend voller Magie und stilvoller Unterhaltung verschmelzen. Als Höhepunkt des Festes für alle Sinne lässt eine Lichtershow ab 23.30 Uhr den Nachthimmel über Schloss Hof erstrahlen.

Ein weiteres Highlight bringt "Durchlaucht & Dinner" am Samstag, 9. August. Ab 17 Uhr wird dabei ein Fine-Dining-Erlebnis mit Schauspiel kombiniert und die Gäste erleben inmitten der prachtvollen Kulisse von Schloss Hof eine kulinarische Zeitreise mit überraschenden Begegnungen und spannenden Einblicken in das Leben von Prinz Eugen.

Pferde zum Finale

Den krönenden Abschluss bildet ein Pferdefest am Samstag, 30., und Sonntag, 31. August, wenn sich die Festwiese von Schloss Hof in eine Bühne für Pferde und Ponys verwandelt, die sich zwischen klassischer Dressur und Pony-Vorführungen von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Besuchenden erwartet dabei ein abwechslungsreiches Showprogramm mit spektakulären Reitkunst-Darbietungen und emotionalen Begegnungen zwischen Mensch und Tier.