Schulische Tagesbetreuung in NÖ gefragt wie nie zuvor

Die schulische Tagesbetreuung ist in Niederösterreich sehr gefragt. Die Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer kümmern sich um die Schülerinnen und Schüler und gestalten abwechslungsreiche Nachmittagsprogramme.

„Immer mehr Familien nutzen das Angebot, das Kindern nach dem regulären Unterricht eine verlässliche und abwechslungsreiche Betreuung bietet – für die beste Zukunft unserer Kinder. Aktuell sind rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienland Niederösterreich GmbH in der schulischen Tagesbetreuung in 116 Gemeinden und an 139 Pflichtschulstandorten in ganz Niederösterreich tätig – Tendenz steigend“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) aus und erklärt weiter: „Die Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer kümmern sich nach dem Unterricht um die Schülerinnen und Schüler und gestalten vielfältige und abwechslungsreiche Nachmittagsprogramme. Sie sind damit ein wesentlicher Baustein für die gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit ein zentraler Bestandteil der Bildungs- und Familienpolitik in Niederösterreich.“

Kontinuierlich steigender Bedarf

Der Bedarf an qualitätsvollen Betreuungsangeboten wächst kontinuierlich. Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in der Schule, weshalb ein ansprechendes und pädagogisch wertvolles Nachmittagsprogramm zunehmend an Bedeutung gewinnt. Eltern und Erziehungsberechtigte können so darauf vertrauen, dass ihre Kinder in einem sicheren Umfeld gut begleitet werden. Die Freizeitbetreuerinnen und Freizeitbetreuer der Familienland Niederösterreich GmbH sorgen im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung für kreative, spielerische und altersgerechte Angebote. Durch regelmäßige Fortbildungen im Rahmen eines umfangreichen Weiterbildungskatalogs und fachliche Unterstützung wird eine hohe Qualität der Betreuung gewährleistet. Auch berufliche Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich gerne in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagieren möchten, sind herzlich willkommen. „Die schulische Tagesbetreuung stellt ein Angebot dar, das Familien nachhaltig entlastet und Kindern neue Chancen eröffnet. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, die Betreuungsangebote landesweit auszubauen und sowohl in Anzahl als auch in Qualität weiterzuentwickeln“, führt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, aus.