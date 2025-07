Schwere Unwetter sorgten für 39 Einsätze in Niederösterreich

Einige Regionen Niederösterreichs wurden vor dem Wochenende von kurzen, aber äußerst heftigen Unwettern heimgesucht.

Ein viertelstündiger Regenguss reichte am Donnerstagabend aus, um ein beispielloses Chaos in Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen/Thaya) zu hinterlassen: Keller standen unter Wasser, Straßen waren überflutet, ein Bauernhof in Zemmendorf musste sogar evakuiert werden, wobei die Tiere glücklicherweise unverletzt blieben.

© APA/AFK RAABS/M. HARTL

Insgesamt wurden 39 Unwettereinsätze im Bundesland gezählt. In Raabs etwa standen 32 Feuerwehrleute in fünf Ortschaften im Einsatz. In Kernhof (Bezirk Lilienfeld) wurden Sandsäcke gegen das Wasser gestemmt. Auch in Zwettl rückten Einsatzkräfte aus. Die Einsatzkräfte pumpten Keller aus, räumten Sturmschäden und säuberten Straßen.

© APA/AFK RAABS/M. HARTL

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren blieb Niederösterreich wohl eine größere Katastrophe erspart. Die meisten Einsätze waren noch in der Nacht beendet - leider nicht ohne Folgen: Im Zuge des Einsatzes wurde ein 44-jähriger Feuerwehrmann in Zemmendorf in der Gemeinde Raabs an der Thaya verletzt und umgehend ins Krankenhaus gebracht, berichtete das Bezirkskommando Waidhofen an der Thaya.