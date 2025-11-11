SO GROSS ist der 210-Blutspenden-Mann

Im Vorjahr wurden in Niederösterreich 80 Hektoliter Blut gespendet. Im Universitätsklinikum St. Pölten wurden Niederösterreichs Blutspenderinnen und Blutspender dafür jetzt geehrt. Besonders ausgezeichnet wurde dabei Dieter Nusterer, der bereits 210 Mal Blut gespendet hat.

"Blutspenderinnen und Blutspender sind wahre Lebensretter! Wer über viele Jahre hinweg regelmäßig Blut spendet – wie Dieter Nusterer mit bereits 210 Spenden – leistet einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Die NÖ Landes- und Universitätskliniken sind auf diese freiwillige Unterstützung angewiesen, denn nur wenn ausreichend Blutkonserven vorhanden sind, können Leben gerettet werden. Umso mehr freut es mich, den Spenderinnen und Spendern persönlich für ihr Engagement danken zu dürfen“, so der für die Landes- und Universitätskliniken zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP).

Mag. Dr. Bernhard Kadlec (Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur), Ing. Christian Müllner, MSc, MBA (Kaufmännischer Direktor) Priv.-Doz. Dr. Karin Pieber (Ärztliche Direktorin), Landesrat Anton Kasser, Prim. Clin. Assoc. Prof. Dr. Christoph Hörmann (Leiter der Klinischen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin), Dipl. Ing. Franz Laback, MBA (Geschäftsführer Gesundheit Region Mitte GmbH), Maria Gwiß, MSc (Organisationsleiterin Blutbank) und Walter Hobiger (Stadtrat St. Pölten) © Landesgesundheitsagentur NÖ

Im Vorjahr wurden insgesamt 8.360 Liter Blut in den Blutbanken der NÖ Universitäts- und Landeskliniken gespendet. Gerade bei Unfällen werden Bluttransfusionen sehr schnell benötigt, um Menschenleben zu retten. Blutspenderinnen und Blutspender in der an die Universitätsklinik St. Pölten angeschlossenen Blutbank leisten daher einen ganz wichtigen Beitrag für das Gesundheitssystem.

210 Mal gespendet

In der Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten wurden 2024 insgesamt 16.719 Erythrozytenpräparate, das sind insgesamt 8.360 Liter Blut und 618 Thrombozytenkonzentrate, produziert. Pro Präparat werden jeweils 12 Infektionstestungen durchgeführt, um den Empfängerinnen und Empfängern des Blutes einen umfassenden hohen Sicherheitsstandard gewährleisten zu können. 2024 wurden 168 externe

Blutspendeaktionen vom Team der Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten organisiert und durchgeführt.

Die Klinikleitung des Universitätsklinikums St. Pölten freute sich, die zahlreichen Spenderinnen und Spender im Klinikum begrüßen zu dürfen: „Die langjährige Treue sowie Bereitschaft immer wieder Blut zu spenden zeugt von hohem Vertrauen in die Blutbank des Universitätsklinikums St. Pölten und die Gesundheitsversorgung in NÖ insgesamt. Ein besonderes Dankeschön gilt Dieter Nusterer, der bereits 210 Mal Blut gespendet hat.“ Beachtlich sind auch die weiteren Zahlen: eine Person hat bereits 180 Mal Blut gespendet, eine Person 170 Mal, eine Person 160 Mal und fünf Personen 150 Mal.