"Sonnenklang": Schallaburg wird zur Partyhochburg

Am Mittwoch wird in der Schallaburg erstmals zu "Sonnenklang", einem exklusiven Open-Air-Event in der malerischen Kulisse des Schlossgartens, geladen. Pünktlich zum Sonnenuntergang verwandelt sich das Renaissanceschloss in einen Hotspot für Fans der elektronischen Musik.

Das weitläufige Areal der Schallaburg wird am 18. Juni zur Kulisse des ersten "Sonnenklang"-Open-Air-Events und verspricht einen unvergesslichen Sommerabend voller Musik, Genuss und magischer Atmosphäre. Für eine Nacht sorgen ein Mix aus der pulsierenden Welt der Afro-Beats und Ibiza House Music für feinste Tunes gepaart mit einer stilvollen Atmosphäre im historischen Rahmen.

Pünktlich zum Sonnenuntergang, wenn die letzten warmen Sonnenstrahlen den Himmel in Gold- und Orangetönen erleuchten, beginnt das musikalische Spektakel. Unter freiem Himmel wird die ganze Nacht gemeinsam getanzt und gefeiert. Ibiza-DJ-Duo Lunnas sorgt für Stimmung Mainact des Abends sind niemand Geringeres als die eineiigen Zwillinge Lunnas, ein internationales DJ-Duo aus Ibiza. Die beiden Ladies mit Beat im Blut, sorgen mit pulsierenden House-Beats für ein unvergleichliches Set. Support gibt's von Djane Sarah Viola und Salty Caballero, die für die passende musikalische Untermalung sorgen.



Doch "Sonnenklang" bietet mehr als nur musikalische Highlights. Das beeindruckende Ambiente des Schlosses wird kunstvoll inszeniert, um eine magische Atmosphäre zu schaffen.

Exquisiten Food-Stationn von "DaSmoker" mit Burgern, Hot Dogs, Nachos und Mac & Cheese und hervorragende Cocktail-Kreationen machen den Abend nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem geschmacklichen Erlebnis. Los geht's um 20:00 Uhr! - Die Sonne geht unter, der Zauber beginnt!