Soprons Bürgemeister besucht Wiener Neustädter Bürgermeister
Soprons Bürgemeister besucht Wiener Neustädter Bürgermeister

07.10.25, 12:43
Die Stadt Wiener Neustadt und die ungarische Stadt Sopron verbindet gemeinsam mit Eisenstadt eine langjährige 3-Städte-Freundschaft. Jetzt besuchte Bürgermeister Ciprián Farkas mit einer Delegation Wiener Neustadt und kam ins Alte Rathaus zu Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). 

"Städtefreundschaften ermöglichen einen offenen Austausch über Grenzen hinweg, sie fördern gegenseitiges Verständnis und schaffen dort Vertrauen, wo Distanz oder Vorurteile bestehen könnten. Wiener Neustadt pflegt einige Städtepartnerschaften, unter anderem mit Monheim am Rhein oder der chinesischen Stadt Harbin. Städtefreundschaften unterhalten wir mit Ningbo, die im August bei uns zu Besuch waren, sowie Sopron. Es freut mich, dass sich Bürgermeister Ciprián Farkas bei seinem Aufenthalt hier in unser Steinernes Buch eingetragen hat. Ich wünsche unseren Städten viele weitere Jahre mit regem Austausch und Besuchen", erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

