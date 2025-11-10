Sperre B 3 Tunnel Dürnstein

Verkehrsbeeinträchtigungen während einer Einsatzübung.

Am Sonntag, den 16. November 2025, findet eine Einsatzübung für Polizei, Feuerwehr und Rettung im Tunnel Dürnstein statt. Zu diesem Zweck ist die Landesstraße B 3 im Bereich Tunnel Dürnstein in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr gesperrt, eine Durchfahrt ist nicht möglich. Eine Zu- und Abfahrt für Ziel- und Quellverkehr ist in dieser Zeit erlaubt.

Während der Sperre ist eine beschilderte Umleitung von Weißenkirchen über den Seiberer, Weinzierl, Stixendorf und Egelsee nach Krems und umgekehrt eingerichtet. Es ist im Bestreben aller Beteiligten, die Sperre so rasch wie möglich wieder aufzuheben und den Tunnel wieder freizugeben. Die Übung ist aber im Sinne der Vorbereitung der Einsatzorganisationen notwendig, das Szenario eines Unfalls mit Fahrzeugbrand leider realistisch.