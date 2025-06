St. Pölten: Stadtleben trifft auf Naherholung

›FreiraumQuartier‹ für alle Lebenslagen. Im Stadtteil Viehofen in St. Pölten wurde mit dem „FreiraumQuartier St. Pölten“ ein modernes Wohnhausprojekt realisiert, das urbanes Leben und naturnahe Erholung vereint.

Nur einen Steinwurf von den Viehofner Seen und dem Ratzersdorfer See entfernt, bietet die Wohnhausanlage bezugsfertige Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 45 und 90 m² – provisionsfrei für Käufer. Zur Auswahl stehen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, die allesamt über großzügige Freiflächen wie Balkone, Loggien, Eigengärten oder Terrassen verfügen.

Damit bietet das FreiraumQuartier eine Vielfalt an Wohnmöglichkeiten – angepasst an unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile.

Komfort und Nachhaltigkeit vereint

Neben großzügigem Wohnkomfort überzeugt das Projekt auch durch eine nachhaltige Energieversorgung: Eine CO₂-freie Wärme- und Kälteversorgung mittels Erdwärmesonden in Kombination mit einer Photovoltaikanlage am Dach sorgt für umweltfreundliches Wohnen mit Zukunft. Tiefgaragenstellplätze mit direktem Zugang zu den Wohnungen über Aufzüge runden das komfortable Angebot ab.

Gemeinschaft und praktische ExtrasZu den Ausstattungshighlights zählen eine Paketstation, ein Gemeinschaftsraum mit Küche, Fahrradabstellräume sowie eine zentrale Waschküche. Damit wird nicht nur das Miteinander, sondern auch der Alltag erleichtert.Perfekte Lage – alles in ReichweiteDie Lage des FreiraumQuartiers könnte kaum besser sein: Eine Bushaltestelle mit direkter Verbindung zum St. Pöltner Hauptbahnhof befindet sich direkt vor der Haustür. Auch das beliebte Einkaufszentrum Traisenpark mit vielfältigen Shoppingmöglichkeiten ist bequem zu Fuß erreichbar. Die Nähe zum Naherholungsgebiet mit Seen und weitläufigen Grünflächen macht das Wohnprojekt besonders attraktiv für Naturfreunde und Erholungssuchende.Der Kaufpreis für eine 43 m2 Wohnung beginnt bei 163.500 Euro.Info: Christian Pichler, Tel. 0664/819 18 27, E-Mail: C.Pichler@IMMOcontract.at