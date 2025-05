St. Pöltens Innenstadt wird zum Publikumsmagnet

St. Pöltens Innenstadt ist nicht länger bloßer Raum, sondern Ziel, Bühne und Begegnungsort. Ein dichtes Programm, starke Investitionen und echte Lebensqualität verwandeln den Stadtkern in ein pulsierendes Zentrum für alle.

Über 16 Millionen Euro. So viel hat St. Pölten in den vergangenen fünf Jahren in sein Zentrum gesteckt. Das Ergebnis ist nicht nur sichtbar, sondern spürbar. Straßen glänzen neu, Plätze laden zum Verweilen ein, Gebäude zeigen Charakter. "Die neuesten Zahlen bestätigen: Leerstandsmanagement, Investitionen und kluge Nutzungskonzepte wirken. Die Innenstadt gehört den Menschen“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Die Impulse wirken wie ein Motor. Lokale wachsen, Unternehmen siedeln sich an. Was investiert wurde, kommt in Form von Leben, Ideen und Frequenz zurück.

Qualität zieht an

Laut Statistiken des Mobilfunkanbieters "Drei" hat sich die Wochenfrequenz in der St. Pöltner Innenstadt von 2024 auf 2025 um 4,8 Prozent gesteigert. Die Summe aller Zählpunkte ergibt eine durchschnittliche Wochenfrequenz von 692.000. Seit April misst eine neue Zählstelle am Bahnhofsplatz, wie viele Menschen ins Zentrum strömen. Schon Mitte Mai waren es rund 700.000 Fußgängerinnen und Fußgänger. Durchschnittlich 16.000 pro Tag. Am 30. April knackte der Wert sogar die 23.000er-Marke. Auch die Radfrequenz zieht an. Im Mai rollten täglich rund 850 Fahrräder durchs Zentrum, E-Scooter ergänzen die mobile Vielfalt.

Stefan Bauer (Geschäftsführer Marketing St. Pölten GmbH & Tourismusdirektor), Bürgermeister Matthias Stadler, Elisabeth Ivarcich (Geschäftsleitung Buchhandlung Kral St. Pölten), Hannes Lindner (Geschäftsführender Gesellschafter bei Standort + Markt), Leon Vakovits (Expansionsmanager Woolworth Österreich), Daniela Kittel (Obfrau Stv. Plattform St. Pölten) und Matthias Weiländer (Geschäftsführer Marketing St. Pölten GmbH & Citymanager) bei der Präsentation der Innenstadt als vitaler

Zukunftsraum. © Josef Vorlaufer ×

Programm mit Strahlkraft

Die City von St. Pölten wird zur Bühne, zur Galerie, zum Erlebnis. Von Mai bis Oktober verwandeln Konzerte, Märkte und Feste die Innenstadt in ein Kaleidoskop der Vielfalt. Das lockt auch Besucher aus nah und fern an, weiß Tourismusdirektor Stefan Bauer: "Mit einem ordentlichen Nächtigungsplus 2024 konnte erstmals die Marke von 200.000 Nächtigungen in der Stadt St. Pölten überschritten werden. Dass dem so ist, hat auch und nicht zuletzt mit dem wirtschaftlichen Aufschwung St. Pöltens und der bunten Vielfalt der Veranstaltungen zu tun.“

Ob Musik am Samstagvormittag, Höfefest inkl. Craft Beer Festival, Tanz unter freiem Himmel, Kulinarik im Hof oder Straßenkunst am Rathausplatz - die Veranstaltungen sind mehr als Unterhaltung. Sie sind Teil der DNA einer Stadt, die sich selbst neu erfindet. St. Pölten beweist, was passiert, wenn man Räume nicht nur plant, sondern mit Leben füllt.