Stadler als Bürgermeister von St. Pölten durch LH Mikl-Leitner angelobt

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm heute, Dienstag, im NÖ Landhaus in St. Pölten die Angelobung des Bürgermeisters von St. Pölten, Matthias Stadler (SP), sowie des 1. Vizebürgermeisters Michael Kögl (SP) und des 2. Vizebürgermeisters Florian Krumböck (VP) vor.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden und jetzt geht’s darum, alles zu tun, damit es in unserer Landeshauptstadt St. Pölten auch gut weitergeht“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingangs. „Heuer feiern wir 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten, ein wichtiges Jubiläum, wo wir Bilanz legen können, was in den letzten 40 Jahren alles passiert ist“, betonte Mikl-Leitner, dass St. Pölten „eine starke Landeshauptstadt geworden ist“ und sich zu dieser Landeshauptstadt „unsere Regionen in Niederösterreich bestens entwickelt haben“.

Win-win-Situation

Bei der Angelobung des Bürgermeisters und der Vizebürgermeister von St. Pölten: 1. Vizebürgermeister Michael Kögl, Bürgermeister Matthias Stadler, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und 2. Vizebürgermeister Florian Krumböck (v.l.n.r.). © NLK Burchhart

Die Landeshauptfrau sprach von einer Win-win-Situation für die Landeshauptstadt, aber vor allem auch für die Regionen und hob auch Einrichtungen wie das Regierungsviertel, das Festspielhaus, das Museum Niederösterreich oder das Sportzentrum hervor. Weiters nannte sie den Ausbau zum Hochschul- und Universitätsstandort mit heute insgesamt 5.000 Studierenden, das Universitätsklinikum als heute größten Kliniken-Standort in Niederösterreich und das neue Sicherheitszentrum, mit dessen Errichtung 2027 begonnen wird.

Wirtschafts-, Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- und Wissenschaftsstandor St. Pölten

"Diese Stadt hat eine großartige Entwicklung genommen – als Wirtschafts-, Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- und Wissenschaftsstandort“, so Mikl-Leitner. Sie wünsche sich, „dass wir diese Landeshauptstadt im Miteinander weiter entwickeln werden“. Die Landeshauptfrau gratulierte Bürgermeister Matthias Stadler und den Vizebürgermeistern Michael Kögl und Florian Krumböck zu ihrer Wahl und wünschte ihnen „ein gutes Miteinander und eine erfolgreiche politische Arbeit für unsere gemeinsame Landeshauptstadt St. Pölten“.

Der im Jahr 1966 geborene Matthias Stadler ist seit 2004 Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten. Nach der Gemeinderatswahl am 25. Jänner dieses Jahres fand am 23. Februar die konstituierende Sitzung des Gemeinderates statt, bei der Stadler in seinem Amt bestätigt wurde. 1. Vizebürgermeister ist der 1991 geborene Michael Kögl, der das Amt im August 2025 übernommen hat und seit 2020 im Gemeinderat ist. Neu in seiner Funktion als 2. Vizebürgermeister ist der ebenfalls 1991 geborene Florian Krumböck, der seit 2016 im Gemeinderat und außerdem seit 2023 Abgeordneter zum NÖ Landtag ist.