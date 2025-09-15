Stadtbücherei Tulln feiert 100-jähriges Jubiläum. Die beliebte Institution musste mehrfach ihren Standort wechseln. Das runde Jubiläum wird jetzt eine Woche lang mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert .

Die Woche von 22. bis 26. September steht in der Stadtbücherei Tulln ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestandsjubiläums. Gefeiert wird das mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Generationen. "Regelmäßiges Lesen fördert Konzentration und Gedächtnis, regt die Fantasie an und baut Stress ab. Außerdem kann es die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und die Empathie stärken. Nicht zuletzt macht es schlicht und einfach auch Spaß. Es freut mich, dass wir mit der Stadtbücherei in Tulln eine Institution haben, die all das nun schon seit 100 Jahren fördert", sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Zwei von vielen Highlights: "Telefongespräche mit Ernst Jandl" und ein Vortrag über die bewegte Geschichte der Stadtbücherei Tulln. Eva Koloseus, Stadträtin für Museen und Stadt des Miteinanders, ergänzt: "Das vielfältige Angebot kommt bei unseren Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an. Leiteri Sandra Schuster, ihr gesamtes Team und auch die ehrenamtlichen Helferinnen leisten hier wirklich tolle Arbeit."

Geschichte der Stadtbücherei Tulln im Zeitraffer

1925 wurde, nachdem schon seit 1905 eine Filiale der Volkslesehalle Wien bestand, eine Bibliothek der Tullner Urania gegründet, deren beide Bestände 1939/40 zu einer Volksbücherei der Stadt Tulln mit Standort am Hauptplatz zusammengefasst wurden. Ab 1945 liest sich die Geschichte der Stadtbücherei v.a. als eine Suche nach geeigneten Örtlichkeiten: Aufgrund der kriegsbedingten Raumnot wurde der Stadtbücherei das Lokal gekündigt und die Stadtverwaltung verbrachte die Bücher – etwa 2.500 Bände – mitsamt der Einrichtung in einen Raum des Krankenhauses. 1950 wurden der Bücherei zwei ebenerdige Räume im "Schneiderhaus" am Rathausplatz in Aussicht gestellt, diese auch bereits saniert, als das Gebäude kurzfristig von der USIA (Verwaltung des sowjetischen Eigentums in Österreich) beschlagnahmt wurde.

2001 kam es zur bislang letzten Übersiedlung: Am 7. Dezember 2001 eröffnete die Stadtbücherei Tulln offiziell in der Wiener Straße 28, im "Zentner-Haus", ihre Pforten. Hier wird auch das 100-jährige Bestandsjubiläum gefeiert.