× Startschuss für erstklassige Unterhaltung: Der 63. Burgball überrascht mit einem Schießstand

Am 24.Jänner hieß es Alles Walzer in der Theresianischen Militärakademie. Der 63. Burgball lud am Freitagabend alle in Uniform und Abendkleid zum feiern ein.

Eleganz, Disziplin und Tradition trafen am Freitagabend beim 63.Burgball in den historischen Räumlichkeiten der Wiener Neustädter Burg aufeinander. Dieses gesellschaftliche Highlight zog nicht nur zahlreiche prominente Gäste an sondern auch unzählige Vertreter aus dem Ausland und bewies einmal mehr, dass Tradition und Moderne wunderbar zusammen spielen können. Prominente Gäste und internationale Vertreter Auch dieses Jahr durfte man sich über einige bekannte Gesichter am Burgball freuen. Unter den Ehrengästen fanden sich neben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Generalstabschef Rudolf Striedinger, die gemeinsam mit hochrangigen Offizieren des Generalstabs und internationalen Gästen, darunter einige Vertreter aus Amerika, dem Ball eine besondere Note verliehen. Ihre Anwesenheit betonte noch einmal die Bedeutung dieses Anlasses sowohl für die österreichische Gesellschaft als auch für die internationale Zusammenarbeit. © Paul Kulec × Eine stilvolle Eröffnung Die feierliche Eröffnung des Balls wurde von den Fähnrichen des 1. Jahrgangs der Theresianischen Militärakademie gestaltet. In makellosen Uniformen und mit erstklassiger Präzision präsentierten sie einen traditionellen Einmarsch, der die Verbindung von militärischer Disziplin und festlichem Anlass würdigte. Kulinarische Genüsse und vielseitige Unterhaltung Die Gäste konnten sich an einem exquisiten Restaurant stärken, das mit einer feinen Auswahl an Speisen lockte. Im oberen Stockwerk sorgten mehrere Bars für eine reichhaltige Auswahl an Getränken, während die musikalische Unterhaltung keine Wünsche offen ließ: Von Live-Musik bis hin zu einem DJ, der mit seinem Können den Feierfreudigen einheizte, war für jeden Geschmack etwas dabei. © Paul Kulec × Startschuss zur Unterhaltung Für Abwechslung der besonderen Art sorgte ein eigens eingerichteter Schießstand, der bei den Gästen großen Anklang fand. Unter professioneller Anleitung konnten die Besucher ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und so eine weitere Facette des militärischen Alltags hautnah erleben. © GERHARD_SEEGER × Der Burgball, der vom Jahrgang Major von Grabensprung organisiert wurde, war auch dieses Jahr nicht nur ein festlicher Höhepunkt, sondern auch ein deutliches Zeichen von Tradition, Kameradschaft und internationaler Verbundenheit.