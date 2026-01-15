Startschuss für Sanierungsarbeiten in der NV-Arena

Die NV-Arena, berühmte Heimstätte des SKN St. Pölten sowie Schauplatz zahlreicher Groß-Veranstaltungen, wird zukunftsfit gemacht.

„Um den Fans auf den 8.000 überdachten Plätzen auch in den kommenden Jahren emotionale Momente mit Wohlfühl-Faktor in einwandfreier Sportinfrastruktur zu ermöglichen, nimmt das Land Niederösterreich 970.000 Euro in die Hand und saniert die Stahlbetondecken der Tribünen“, informiert Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) über den Beschluss zum Thema in der Landesregierung.

Mängel an den Stahlbetondecken

Notwendig wird die Sanierung aufgrund einer zum Zeitpunkt der Errichtung des Stadions mangelhaft ausgeführten Dampfsperre im Bereich der innenliegenden Wärmedämmung und daraus resultierender Kondensatbildung an den Stahlbetondecken. Die Mängel kamen nach Bauteilöffnungen im Zuge der umfangreichen Gebäude-Begutachtungen nach dem Starkregenereignis (Hochwasser) im Jahr 2024 zutage. „Der Zeitplan der Sanierung ist durchaus sportlich, aber machbar: Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb und unter Nutzung der Spielbetriebspausen umgesetzt. Start ist bereits im Jänner“, informiert der NÖ Sportlandesrat und betont, dass eine moderne Sportinfrastruktur ein Grundpfeiler für eine funktionierende und florierende Sportlandschaft sei.