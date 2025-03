Suche nach dem großen goldenen Deko-Ei startet wieder

Ostermarkt lockt mit 70 Ausstellern.

NÖ. Vom 15. März bis zum 21. April findet auf Schloss Hof an den Wochenenden, am Karfreitag und an Feiertagen wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Rund 70 Aussteller präsentieren ihr mit Liebe zum Detail gestaltetes Kunsthandwerk. Für das leibliche Wohl sorgen Köstlichkeiten, und nachmittags kommt Stimmung bei Live-Musik auf. Der Osterhase verteilt am Areal süße Überraschungen für alle Kinder. In der Osterhasen-Bastelwerkstatt können Geschenke oder Dekorationen gebastelt werden. Zwischen 14 und 16 Uhr findet das beliebte Ponyreiten statt. Und auch dieses Jahr gibt es im Barockgarten wieder die Suche nach dem großen goldenen Deko-Ei. Es wartet eine spannende Entdeckungstour durch den historischen Barockgarten, um an das Losungswort zu kommen.