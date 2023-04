× Taxilenker geschlagen und bedroht: Polizei sucht diesen Mann

Ein bisher unbekannter Täter schlug einem Taxilenker durch das Fenster in den Gesichtsbereich und bedrohte ihn mit dem Tod.

Niederösterreich. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. Februar 2023 in Vösendorf: Ein bisher unbekannter Täter schlug einem Taxilenker durch das Fenster in den Gesichtsbereich und bedrohte ihn mit dem Tod, wie die Polizei berichtet.

Ein 58-jährige Taxilenker aus Wien-Favoriten fuhr gegen 05.30 Uhr mit zwei Fahrgästen von Favoriten nach Vösendorf. Als der Taxler die beiden Männer im Ortsgebiet von Vösendorf ausstiegen lies, lief einer der beiden Fahrgäste unmittelbar danach weg, während der andere einen kleinen Teil der Fahrtkosten durch die offene Seitenscheibe schmiss. Anschließend schlug der Fahrgast dem Taxilenker durch das Fenster in den Gesichtsbereich und bedrohte diesen mit dem Tod. Der Taxilenker schlug dem Fahrgast ebenfalls ins Gesicht, versperrte sich im Anschluss in seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Danach entfernte sich auch der zweite Fahrgast von der Örtlichkeit.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen ist es Bediensteten der Polizeiinspektion Vösendorf gelungen, Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sowie Lichtbilder eines vermutlichen Zeugens auszuforschen.

Täterbeschreibung

Der vermeintliche Täter dürfte Brillenträger sein. Er trug an diesem Morgen weiße Sneakers, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Zeugenbeschreibung

Der gesuchte Zeuge hat dunkle Haare und war mit einem orangenen Pullover, einer beigen Hose und ebenfalls weißen Sneakers bekleidet.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Vösendorf, Telefonnummer 059133 – 3343, erbeten.