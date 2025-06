Thomas Stipsits zündet Austropop-Feuerwerk in Purkersdorf

Am Samstagabend wird der Hauptplatz von Purkersdorf zum musikalischen Herzschlag des Landes. Der Startschuss für den Open Air Sommer verspricht große Namen, bewegende Klänge und echtes Austropop-Gefühl.

Thomas Stipsits, bekannt als Kabarettist und Schauspieler, stellt sich einer neuen Herausforderung. Am Samstag tritt er als Hauptact beim Purkersdorfer Open Air Sommer auf und zeigt, wie sehr ihm die Musik am Herzen liegt. "Purkersdorf ist der Vatikan des Austropops, ich freue mich sehr, dass ich hier auftreten darf", so Stipsits. Bereits 2023 betrat er gemeinsam mit Ulli Bäer die Bühne beim Konzert von Gert Steinbäcker. Ein plötzliches Gewitter beendete den Abend damals vorzeitig, doch diesmal steht Stipsits ein ganzer Konzertabend zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen seine eigenen Lieder und zahlreiche Stücke von Georg Danzer. Er will nicht nur bekannte Hits, sondern auch weniger bekannte Perlen präsentieren und damit seine große Verehrung für Danzer musikalisch ausdrücken.

Tausende Fans werden in Purkersdorf erwartet. © Stadtgemeinde Purkersdorf ×

Mostviertler Musik trifft auf Wienerwald-Charme

Bevor Thomas Stipsits um 20 Uhr die Bühne übernimmt, sorgt ab 19 Uhr die Band MaSchuranz für Stimmung. Das Trio aus dem Bezirk Scheibbs vereint Wortwitz, musikalisches Können und eine unverwechselbare Stimme. Mandana Nikou aus Purkersdorf verleiht dem Sound mit ihrer Stimme eine besondere Note. Seit 2019 steht das Trio gemeinsam auf der Bühne und begeistert mit Texten, die mal humorvoll und mal tiefgründig sind. Der Abend verspricht viele Überraschungen, denn auch musikalische Gäste haben sich angekündigt. Ihre Namen bleiben noch geheim, doch laut Organisator Niki Neunteufel können sich die Besucher auf besondere Auftritte freuen.

Ein Abend voller Emotionen

Die Geschichte des Open Air Sommers reicht zurück bis ins Jahr 2002. Seitdem wurde Purkersdorf immer wieder zur Bühne für die Großen des Austropops und der internationalen Musikszene. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund 6.000 Gäste. Stipsits beschreibt sich selbst als austropop-affin und erklärt, dass er schon als Kind von Georg Danzer fasziniert war. Diese Verbundenheit soll das Publikum am Samstag spüren. Nicht Effekte oder große Showelemente stehen im Vordergrund, sondern ehrliche Musik und echte Emotionen. Der Abend verspricht nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch ein Gefühl von Heimat, Gemeinschaft und Erinnerung mitten im Wienerwald.