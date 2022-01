Tochter vor Zug gezerrt: Neue Details um Schock-Tat

Diese Tragödie macht sprachlos: Ein Vater zwang seine kleine Tochter mit in den Tod.

NÖ. Ein Anrainer der Südbahnstrecke in Sollenau beschreibt in einem Posting die Ereignisse der Nacht auf Mittwoch: „Was als gemütlicher Fernsehabend begann, endete gestern in einer nahezu schlaflosen Nacht und viel zu vielen Gedanken in meinem Kopf.“ Was war passiert? „Ungefähr um 22.30 Uhr wurde es plötzlich laut. Ein Hubschrauber schwebte nur wenige Meter über un­serem Haus. Beim Blick aus dem Fenster ein Bild, das man einfach nicht sehen will. Überall Blaulicht. Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr. Direkt hinter unserem Grundstück landete der Christophorus 3 auf dem Feld. Auf den Gleisen der Südbahn stand ein Railjet."

Notbremsung durch Lokführer leider zu spät

Der wahre Horror offenbarte sich dem Anwohner in der Früh, als er erfuhr, dass es kein Unfall oder die Verzweiflungstat eines Einzelnen, sondern ein unfassbares Familiendrama war, bei dem eine Sechsjährige, die bestimmt nicht sterben wollte, ihr Leben verlor – Hand in Hand mit ihrem Vater (38), der sie auf die Gleise gezerrt haben muss, als eine Zug­garnitur angedonnert und mit einer ohrenbetäubenden Notbremsung – leider zu spät – auf Höhe Anzengrubergasse zu stehen kam.

Der Lokführer erlitt bei dem Zusammenprall und als er sah, wer betroffen war, einen derartigen Schock, dass er angab, noch eine weitere Person auf den Gleisen gesehen zu haben.

Streit um Obsorge Motiv für Südbahn-Horror

Einsatz. In weiterer Folge waren Suchtrupps mit Wärmebildkamera, Hundestaffeln sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz, bis sich herausstellte, dass es keine weiteren Beteiligten an der Tragödie gab. Inzwischen evakuierte die Feuerwehr die Waggons und brachte die Passagiere zu einem angrenzenden Parkplatz, von wo sie per Bus weitertransportiert wurden.

Ex-Miss. Wie ÖSTERREICH erfuhr, handelte es sich bei dem Vater um den gebürtigen Ungarn Alex V., der im Bezirk Neunkirchen und zuletzt von seiner Partnerin – einem einst erfolgreichen Model, das auch bei der Miss-Austria-Wahl teilnahm – getrennt lebte. Der 38-jährige Maler und Tennisspieler soll ein schwieriger Partner gewesen sein, es gab auch Einsätze wegen häuslicher Gewalt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Paar hatte zwei Töchter, um deren Obsorge es Streitereien gab. Schon vergangenen Sommer soll er gedroht haben, sich mit einer Tochter vor den Zug zu werfen. Die Kindsmutter brach wegen der Todesmeldung zusammen und musste so wie die Klassenkameradinnen der getöteten Volksschülerin von der Krisenintervention betreut werden.