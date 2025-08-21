Alles zu oe24VIP
Tödlicher LKW-Crash: Riesiger Stau auf der A21
© Einsatzdoku NÖ

Außenring-Autobahn

Tödlicher LKW-Crash: Riesiger Stau auf der A21

21.08.25, 17:44
Auf der Außenring-Autobahn (A21) ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Lastwagen kollidierten kurz vor Hochstraß im Bezirk Baden, ein Lenker kam dabei ums Leben. 

Nach Angaben der Polizei war ein Sattelzug mit Siloanhänger gegen Mittag auf einen weiteren Sattelschlepper aufgefahren. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Schwerfahrzeuge blockierten in Fahrtrichtung Wien die ersten beiden Spuren, weshalb die A21 vollständig gesperrt werden musste. Laut Asfinag wird die Sperre voraussichtlich noch mindestens eine halbe Stunde andauern. Autofahrerinnen und Autofahrer können über die Westautobahn (A1) ausweichen. Doch auch dort sowie bei der Wiener Westeinfahrt bildeten sich bereits Staus.

