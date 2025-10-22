Tonkünstler-App mit 3-D-Klangerlebnis

Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss präsentiert das Tonkünstler-Orchester seine neue App "Euphonya“. Damit kann man sich mitten ins Orchester versetzen und so klassische Musik virtuell erleben.

Am 25. Oktober feiert die Musikwelt den 200. Geburtstag des Wiener Walzerkönigs Strauss. Passend dazu hat das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich eine mobile App entwickelt, die die Nutzer zu einem virtuellen Rundgang auf der Orchesterbühne einlädt. Die Neuentwicklung, die gestern im Festspielhaus St. Pölten vorgestellt wurde, sei die erste ihrer Art, heißt es in einer Aussendung. Für das Hörerlebnis in der App realisierte das Tonkünstler-Orchester gemeinsam mit dem Dirigenten Sascha Goetzel insgesamt zwölf Originalaufnahmen in Raumklang. Weitere Einspielungen seien in Vorbereitung. Dazugehörige Informationen wurden von Ö1-Moderatorin Eva Teimel verfasst und eingesprochen.

Von Mozart bis Wagner

Mit Kopfhörern könne man sich in dem immersiven dreidimensionalen Klangraum frei zwischen den Instrumentengruppen bewegen und sich aussuchen, von wo aus man die Musik hören möchte. Dabei zeigt der Handybildschirm stets die unmittelbare, reale Umgebung des Telefons an, während das 3-D-Klangbild sie um die nächstgelegenen Orchesterinstrumente ergänzt – je nach Position auf der virtuellen Bühne. So bringe man die Menschen zum Beispiel mit dem Strauss-Walzer „An der schönen blauen Donau“ direkt zu den Violinen, Kontrabässen, Flöten, Klarinetten und Hörnern, zum Schlagwerk, zur Harfe und sogar zum Dirigentenpult, heißt es. Auf diese Weise sollen klassische Werke spielerisch erlebbar werden und in greifbare Nähe rücken.

App soll in Schulen zum Einsatz kommen

Zusätzlich gebe es Kategorien wie "Unterwegs im Orchester“ und "Bester Platz im Saal“. Erlebbar werden die populärsten Werke der Orchesterliteratur von Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu Richard Wagner auch durch eine geführte Klangspur, Themeninseln und einen Hörpfad mit kurzen, leicht verständlichen Informationen. Für die Betriebssysteme iOS und Android ist die App kostenlos. Darüber hinaus komme "Euphonya“ auch in den niederösterreichischen Schulen zum Einsatz. Dort bietet das Team der Musikvermittlung "Tonspiele“ den eigens konzipierten Workshop "Klang.Raum.Orchester“ an. Mit diesem sollen Kinder auf spielerische Weise einen virtuellen Zugang zur Musik bekommen und die Orchesterinstrumente näher kennenlernen.