Toyota eröffnet neues Headquarter in Laxenburg
Autoindustrie

Toyota eröffnet neues Headquarter in Laxenburg

10.09.25, 13:50
Mit einem modernen, nachhaltigen Standort in Laxenburg setzt Toyota Material Handling Austria ein starkes Zeichen für die Zukunft der Intralogistik.

Toyota Material Handling Austria hat sein neues Headquarter im VGP Park Laxenburg feierlich eröffnet, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet. Geschäftsführer Oskar Zettl betonte in seiner Keynote die zentrale Bedeutung erstklassiger Intralogistik für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Auf 7.800 Quadratmetern vereint die Firmenzentrale Büros, Werkstätte und Lagerflächen – deutlich mehr Raum als bisher in Wiener Neudorf.

Nachhaltigkeit und Wachstum im Fokus
Der Neubau wird nach ÖGNI-Standards mit „Gold/Exzellent“ zertifiziert. Die Beheizung des Objekts mitsamt der Lackieranlage und die Nutzwassererwärmung erfolgt über Fernwärme – eine umweltfreundliche Lösung, die den CO2-Ausstoß signifikant reduziert. Mit dem Standort im größten Gewerbegebiet Österreichs schafft das Unternehmen die Basis für weiteres Wachstum und reagiert auf die steigende Nachfrage nach effizienten, vernetzten Logistiklösungen.

Über Toyota Material Handling Austria Sie gehört zur Toyota Material Handling Group, einem Unternehmen der Toyota Industries Corporation (TICO), dem weltgrößten Hersteller von Flurförderzeugen und Lagertechnik. In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum. Zuletzt erwirtschafteten rund 180 Mitarbeitende an zwei Standorten einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro.

