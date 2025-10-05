Alles zu oe24VIP
Trinkwasser in Weinviertler Stadt Laa wieder verwendbar
© Getty Images

Entwarnung

05.10.25, 18:24
Im Stadtgebiet von Laa darf das Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung (EVN- und Quellwasser) ab sofort wieder verwendet werden. 

Das Trinkwasser in der Stadt Laa an der Thaya im Weinviertler Bezirk Mistelbach ist wieder verwendbar. "Dies haben die aktuellen Untersuchungen durch ein zertifiziertes Fachinstitut bestätigt", gab das Rathaus am Sonntag "Entwarnung", wie auch der ORF Niederösterreich berichtete.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Trinkwasser in der Grenzstadt verunreinigt sei und vor dem Genuss mindestens drei Minuten lang abgekocht werden sollte. Eine Verkeimung mit Enterokokken war festgestellt worden.

