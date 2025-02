True Crime Live-Event mit verurteiltem Doppelmörder

Österreichs erstes True Crime-Live-Event mit einem verurteilten Doppelmörder - ein Abend mit Jens Söring im Congress Casino Baden.

Am 6. März verwandelt sich das Congress Casino Baden in einen schauderhaften Ort der Begegnung - mit einem verurteilten Doppelmörder. Jens Söring, dessen Fall schon bei Netflix für Aufsehen sorgte, saß 33 Jahre lang in Haft - unschuldig, wie er beteuert. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde der Deutsche von einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia verurteilt, die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom ermordet zu haben.

Auch wenn in der Folgezeit immer mehr neue Beweise zutage traten, die seine vermeintliche Schuld infrage stellten, wurde er erst 2019 auf Bewährung entlassen, ohne offizielle Anerkennung seiner Unschuld. Seither ist Söring als Resilienztrainer und Autor tätig und tourt durch Deutschland, um seine Version der Geschichte zu schildern. Zum ersten Mal kommt der mutmaßliche Straftäter nun auch nach Österreich.

Bühnengespräch der besonderen Art

Der True Crime-Abend findet in Kooperation mit Autorin und Eventorganisatorin Gabriele Hasmann sowie dem Congress Casino Baden statt. Unter anderem erwartet die Besucher ein Bühnengespräch mit dem vermeintlichen Doppelmörder zum Mordfall Haysom. Hasmann hat sich durch Publikationen zum Thema Mystik und True Crime einen Namen gemacht, ist Erfindern der Eventserie Mystery Dinner und richtet gemeinsam mit einer Fremdenführerin mysteriöse Stadtspaziergänge in Wien und Baden aus.

© Gabriele Hasmann ×

"True Crime stellt für mich schon lange eine große Faszination dar, was ich u.a. in meinen im Ueberreuter Verlag erschienenen Sachbüchern ‘Die Wilde Wanda und andere gefährliche Frauen’ sowie ‘Verbrecherisches Wien’ – beide mit Co-Autorin Sabine Wolfgang – zum Ausdruck gebracht habe", so die Badener Autorin. "Tief in Kriminalfälle sowie in die Psyche von TäterInnen einzutauchen und sich eine Meinung über ungeklärte Fälle bilden, ist eine große Leidenschaft von mir."