"Unnachahmlich": NÖ-Kultursommer in 573 Gemeinden

LH Mikl-Leitner: "Der Kultursommer in Niederösterreich zeigt die große kulturelle Vielfalt in unserem Bundesland."

Der Sommer verwandelt ganz Niederösterreich wieder zu einer riesigen Bühne, wenn in 573 Gemeinden das kulturelle Leben zelebriert wird. Musikvereine, Nachwuchsbands, Theatergruppen und Chöre füllen Plätze, Kirchen und Wirtshäuser mit ihren bunten Klängen. Ob stimmungsvolle Konzerte am Dorfplatz, Lesungen im Schlossgarten oder Tanzperformances unter freiem Himmel – vom Schulorchester bis zum Literaturstar ist alles dabei. Mehr als 300 Festivals machen Lust auf Kulturgenuss in allen Formen. In Burgen, Wiesen, Kinos oder Wirtshäusern wird musiziert, gelesen, diskutiert und gefeiert.

"Der Kultursommer in Niederösterreich ist beeindruckend", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Was sich hier in unzähligen Initiativen, Vereinen, Ensembles, Bands und auf den Bühnen tut, ist unnachahmlich. Das zeigt die große kulturelle Vielfalt und Bedeutung in unserem Bundesland. Hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Von Aktionen für die kleinsten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, vom kleinen Gassenkonzert bis hin zu erlesenen Formaten und großen Festivals auf großen Bühnen.“

Ob in Kellerstüberln, auf Wirtshausbühnen, im Atelier, im Weingut, am Dorf- und Stadtplatz oder am Open-Air-Gelände: Der Kultursommer erreicht und berührt mit allen Ausprägungen und allen zehntausenden Akteuren mehr als zehn Millionen Menschen. Mit dabei im reichhaltigen Kultursommer-Programm ist Kulturgenuss für jeden Geschmack. Feste und Festivals werden in Niederösterreich gefeiert, wie sie fallen und wie sie seit Jahrzehnten die Regionen beleben und bereichern.