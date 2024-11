Millionen für neuen Hauptplatz ohne WCs

Der Amstettner Weihnachtswald lockt auf den neuen Hauptplatz. Besucher sollten nicht vergessen vorher aufs Klo zu gehen.

Am dem 31. Oktober schon wurde in Amstetten der neue Hauptplatz eröffnet. Nach einer Bauzeit von eineinhalb Jahren freuten sich Gemeindeverantwortliche und Anrainer über die schön gestaltete Location mit vielen Bäumen. Insgesamt werden 7,5 Millionen Euro für den neuen Hauptplatz und den Umbau der Rathausstraße 2025 ausgegeben. Nun allerdings regt sich erste Kritik.

Die letzten Pflastersteine wurden bei der Eröffnung gelegt von (von links) Horst Schreyer (Held & Francke), Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Bürgermeister Christian Haberhauer, Referatsleiter Stadt Amstetten Mario Holzer, Bauleiter Ernst Stix (Held & Francke) © Stadtgemeinde Amstetten ×

Kein Klo im Weihnachtswald

Seit Mitte November schon findet dort nämlich der "Amstettner Weihnachtswald" statt, der auch zahlreiche Besucher anzieht. Am Wochenende fand ein Krampuslauf statt. Leider finden die Gäste nur einen kleinen WC-Wagen vor, weil im Zuge der Neuplanung offenbar auf ein zentrales öffentliches WC vergessen wurde. Zu allem Überfluss ist das mobile Örtchen sehr oft versperrt.

Geschäfte sollen aushelfen bei "Geschäften"

Das Stadtmarketing, so Medienberichte, verweist indessen auf ausreichend öffentliche Toiletten in der Nähe. Wie bekannt wurde, ging aber auch ein Schreiben an die ansässigen Unternehmen, dass sie bei größeren Veranstaltungen ihre WC´s gegen eine Reinigungspuaschale zur Verfügunge stellen mögen. Was tut man nicht alles für gute Geschäfte.