Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Waldviertelbahn: Modernisierungsarbeiten in Groß Gerungs
© NÖVOG

Traditionsstrecke

Waldviertelbahn: Modernisierungsarbeiten in Groß Gerungs

18.11.25, 12:00
Teilen

In der betriebsfreien Zeit bis April 2026 finden auf der Waldviertelbahn im Bereich des Bahnhofs Groß Gerungs zukunftsorientierte Modernisierungsarbeiten statt.  

Auf dem Programm stehen Gleisbauarbeiten sowie der Austausch von zwei Weichen. "Die traditionsreiche Waldviertelbahn ist nicht nur ein niederösterreichisches Kulturgut und gelebte Eisenbahngeschichte, sondern auch ein unverzichtbarer Tourismusfaktor für die Region. Die laufenden Modernisierungsarbeiten garantieren den weiterhin zukunftsfitten Betrieb, damit unsere Landsleute und Gäste auch künftig besondere Freizeitfahrten und Familienausflüge mit der historischen Schmalspurbahn erleben können“, informiert NÖ-Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Waldviertelbahn: Modernisierungsarbeiten in Groß Gerungs
© NÖVOG

Die seit Anfang November laufenden Arbeiten zeichnen sich durch eine Besonderheit aus: Es erfolgt eine sogenannte Gleisaltlage. Das bedeutet, dass die Schienen und Schwellen im Zuge der Bauarbeiten auf der Strecke der Mariazellerbahn ausgebaut und nun auf der Strecke der Waldviertelbahn wiederverwendet werden. Darüber hinaus kommen altbrauchbare Weichen zum Einsatz. "Da die Schienen, Schwellen und Weichen im Saisonbetrieb wesentlich geringeren Belastungen ausgesetzt sind, ist ein erneuter Einsatz im Sinne der Nachhaltigkeit und des sorgsamen Umgangs mit den vorhandenen Ressourcen problemlos möglich“, ergänzen die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Waldviertelbahn: Modernisierungsarbeiten in Groß Gerungs
© NÖVOG

Für die Gleisaltlage und den Weichentausch wird zunächst das bestehende Gleis samt Weichen und Gleisschotter abgetragen. Anschließend wird neuer Gleisschotter eingebracht. Die zum Einsatz kommenden altbrauchbaren Gleise und Weichen werden neu verlegt; es wird maschinell verdichtet und gestopft. Abschließend werden die Erdbahnsteige wiederhergestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden