›Wassersport Total‹ so das Motto der Boot Tulln 2025

Kurz vor dem Start der Wassersport-Saison findet auch wieder die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse statt. Die BoatShow findet von 6. bis 9. März statt.

Die Boot Tulln ist der alljährliche Treffpunkt für rund 45.000 Wassersportfans. Auf der Boot Tulln 2025 werden rund 320 Aussteller erwartet, die einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Tourismus, Charterangeboten und jede Menge nautisches Zubehör präsentieren.

Spannende Vorträge mit coolen Impressionen erwartet die Messebesucher. © Messe Tulln ×

Darüber hinaus erwartet die Besucher an den vier Messetagen ein actionreiches Live- Rahmenprogramm mit rund 180 Vorträgen, Live-Workshopsund Freiluftdemonstrationen am Freigelände. Zu den Highlights zählen die Abenteuer-Reisevorträge: „Seenomaden – 8 Jahre um die Welt“ oder Törn rund um St. Martin - mit Stops auf Anguilla, Tintamarre und St. Barths und Tour de Lot - Mit einem Hausboot unterwegs in Südfrankreich.

Beratung für den Urlaub mit dem Hausboot. © Messe Tulln ×

Tourismus und Charter

Die Halle 4 steht ganz im Zeichen von Tourismus und Charterangeboten. Besucher finden hier eine große Auswahl an Charterunternehmen sowie umfassende Informationen zu den schönsten Revieren – ob mit dem Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot. Neben Kroatien mit seinen zahlreichen Marinas und idyllischen Inseln präsentieren sich auch Italien, Griechenland und viele weitere traumhafte Destinationen.

Mehr als 40 Yachtcharterfirmen auf der Boot Tulln

Die schönsten Plätze auf der Austrian BoatShow – BOOT TULLN entdecken: Ob als Kojencharter mit erfahrenem Skipper oder als Bareboat für selbstständige Crews. Der nächste Urlaub ist in greifbarer Nähe.

Innovationen im Bootsbau

Master Yachting präsentiert zwei einzigartige Österreich-Premieren in der Halle 10: Beneteau stellt unter dem Namen „Sea Lodge - Island Cruising Concept“ einen 49 Fuß Monomeran vor. Als weiteres Highlight wird - erstmals in Tulln - ein Katamaran über 40 Fuß zu bestaunen sein: der Dracan 42 Power Cat von Dracan Marine.

Motorboote, Motoryachten und RIBs

Die Halle 3 bietet Besuchern einen beeindruckenden Überblick über die Welt der Motorboote, Motoryachten, Sportboote, Wasserskiboote, Arbeitsboote und Verdränger. Unter den Cruisern präsentieren Grandezza, Finnmaster, Jaguar, Quarken, Parker und Phantom ihre neuesten Modelle. Auch Malibu, Mastercraft, Quicksilver und Regal begeistern mit einer attraktiven Auswahl an Sportbooten. Zudem sind zahlreiche RIBs (Rigid Inflatable Boats) namhafter Marken wie Capelli, BRIG, Highfield und Marlin zu bestaunen.

Info: Boot Tulln, 6. bis 9. März von 10 bis 18 Uhr. Online-Tickets: Erw. 14 Euro. Kinder (6- 15 Jahre) 3 Euro. Tageskassa vor Ort: Erw. 15 Euro, Senioren und Studenten 13 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre) 4 Euro. www.messe-tulln.at