Wegen Schäferhund: Frau in Bruck/Leitha schwer verletzt und Chihuahua tot

Eine Hundeattacke in Bruck an der Leitha hat tragisch geendet. Eine 68-Jährige wurde von einem Schäferhund so heftig zu Boden gestoßen, dass sie im Spital behandelt werden muss. Einer ihrer beiden Chihuahuas soll bei der Attacke zu Tode gebissen worden sein.

Die Frau sei gemeinsam mit ihren beiden Chihuahua-Hunden Loui und Amigo unterwegs gewesen. Während Amigo etwas weiter hinter ihr war, sei Loui (siehe Foto oben) dicht neben ihr spaziert. In diesem Moment soll plötzlich der Schäferhund eines Nachbarn um die Ecke gekommen sein.

Frau musste ins Spital

Demnach war der Hund ohne Maulkorb und Leine unterwegs. „Ich habe Angst gehabt, als ich ihn gesehen habe. Er stürzte sich mit voller Wucht auf meinen Loui und hat ihn mehrmals gebissen“, schilderte die Bruckerin. Der Hund kam bei der Attacke ums Leben, der zweite Chihuahua Amigo blieb unverletzt. Zudem soll der Vierbeiner auch die Frau attackiert haben. Sie prallte dabei gegen einen Zaun und musste ins Spital gebracht werden, wo ein Rippenbruch, eine Gehirnerschütterung sowie ein Bluterguss festgestellt worden sein sollen. Es wurde Anzeige erstattet, jetzt ermittelt die Polizei.

Tiefsitzender Schock

Der Schock sitzt bei der 68-Jährigen noch immer tief. Sie leidet eigenen Angaben zufolge unter Schmerzen und Schlafstörungen. Sie könne es auch noch nicht fassen, dass sie ihren Hund Loui verloren habe. Ebenso kritisierte sie, dass der Schäferhund zum wiederholten Male ohne Leine in der Siedlung unterwegs gewesen sei. Das habe auch in der Vergangenheit in der Nachbarschaft für Angst gesorgt. Der 62-jährige Besitzer des Schäfers erstattete mittlerweile Selbstanzeige.