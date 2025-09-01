Weinbauschule Krems testet umweltfreundlicheres Bewässerungssystem

Bewässerungssysteme sind ein essentieller Teil des Weinanbaus, um das Maximum aus der Rebe rauszuholen und Erkrankungen zu vermeiden. Die Weinbauschule Krems testen nun drei Jahre lang neue, umweltschonende Methoden, um Trockenperioden zukünftig besser vorbeugen zu können.

Trocken- oder gar Dürreperioden sind in Zeiten des Klimawandels keine Seltenheit, der Weinanbau muss diesen Problemen entgegenwirken und diesen auch vorbeugen. Die Weinbauschule Krems testet daher nun in einer dreijährigen Versuchsreihe, gemeinsam mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft in der Wachau, wassersparende Bewässerungssysteme in der Praxis.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt die Notwendigkeit der Bewässerungsstrategie so: "Sie hilft die Herausforderungen des Klimawandels zu meistern und gleichzeitig die Qualität der Weine zu steigern."

Da der Wasserbedarf in den einzelnen Wachstumsphasen variiert, kommt in Krems eine Tropfbewässerung mit Wasser direkt für die Wurzeln der Reben zum Einsatz.