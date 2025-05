Das Weinfestival Thermenregion geht von 29. Mai bis 1. Juni in die nächste Runde und bietet Genießern die einzigartige Möglichkeit die besten Weine der Region im direkten Vergleich zu kosten. Vier Tage lang wird ein vielfältiges Programm geboten.

Wenn Ende Mai die Sonne über den Weingärten der Thermenregion aufgeht, beginnt ein Fest, das Genießer aus ganz Österreich anzieht. Vom 29. Mai bis 1. Juni verwandelt sich die Region südlich von Wien in ein pulsierendes Zentrum des Weins. Neun Events, 31 Winzer und über 200 Weine - das Programm sprudelt wie ein frisch geöffneter Frizzante.

Los geht es mit einem Sektfrühstück im ehrwürdigen Freigut Thallern. Zwischen alten Mauern und neuen Jahrgängen verschmelzen regionale Köstlichkeiten mit perlenden Tropfen. Und wer den Tag stilvoll ausklingen lassen will, gönnt sich beim Afterwork-Winetasting in der Wolke 7 am Badesee Oberwaltersdorf einen Rosé bei Sonnenuntergang.

Am Freitag funkelt es weiter. Bei der Sparkling Night im Starkl LOFT in Pfaffstätten treffen prickelnde Weine auf Designträume. Während Sigis Food Truck duftende Leckereien serviert, lädt Wein & Co erstmals zum Vergleich mit internationalen Schaumweinen.

Weingarten-Hopping und Wissen im Weinglas

Die Veranstalter des Festivals haben sich auch für den Samstag einiges einfallen lassen. Unter dem Motto "Weingüter machen Programm“ öffnen mehrere Betriebe ihre Tore. Eines der Highlights ist die Hop On Hop Off Genusstour. In einem nostalgischen Oldtimerbus geht es vorbei an Reben, Rieden und Raritäten. Verkostungen, Einblicke und süßer Abschluss inklusive.

Für Neugierige und Wissbegierige gibt es am selben Tag das Weinseminar "Thermenregion DAC Basics". Im stilvollen Kuppelsaal des At the Park Hotels führt Weinakademiker Bernhard Sattler durch die Besonderheiten des Terroirs. Er erklärt, warum gerade Zierfandler und Rotgipfler die Stars der Region sind.

Christian Walter, Ulrike und Mario Hausecker beim entspannten Kosten. © Andreas Biba ×

"Die Veranstaltung ist eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität unserer Weine zu genießen und den Besuchern ein erinnerungswürdiges Erlebnis zu bieten", betont Veranstalter Oliver Pusswald. Auch Katharina Wöhrleitner vom Weinforum Thermenregion sieht das Festival als Bühne für einheimische Spitzenprodukte.

Krönung im Casino mit den Besten der Region

Zum krönenden Abschluss gipfelt das Festival am 1. Juni in einem Event mit besonderem Glanz. "Wein im Park" lockt Genießer auf die Summerlounge Terrasse des Casino Baden. Dort zeigen 31 Winzer ihre Meisterstücke. Erstmals steht eine breite Auswahl der neuen Thermenregion DAC Weine zur Verkostung bereit. An der Sortensiegerbar fließen die prämierten Tropfen der Region direkt ins Glas.

"So schmeckt Niederösterreich"-Partnerbetriebe sorgen kulinarisch für den passenden Rahmen. Und während Radio Superfly DJ Mannix den Abend mit entspannten Beats untermalt, schweben Gäste zwischen Genuss und Glückseligkeit.