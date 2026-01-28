Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Bildereiche im Hochleithenwald.
© Schurdl

Naturschutz

Werden Windräder-Monster den Hochleithenwald zerstören?

28.01.26, 10:37
Teilen

Vier Anlagen sollen auf der "Ried Linaberg“ östlich des Ortsgebietes im Hochleithenwald, auch Traunwald genannt, errichtet werden. Die Bevölkerung fürchtet jetzt um "ihren Hochleithenwald".

"Warum gehen bei der Verhandlung über die Windräder im Hochleithenwald nur Vertreter der Freiheitlichen hin?", fragt FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner am Mittwochvormittag , "interessiert dieses wichtige Projekt Abgeordnete anderer Parteien nicht?“ Dorner und ein Vertreter von Naturschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ) wohnten den (nicht öffentlichen) Verhandlungen bei, Medien waren aber ausgespart.

Werden Windräder-Monster den Hochleithenwald zerstören?
© FPÖ NÖ

Der Hochleithenwald ist ein ausgedehntes Mischwaldgebiet im niederösterreichischen Weinviertel. Anteil daran haben die Gemeinden Bockfließ, Hochleithen und Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) sowie Bad Pirawarth und Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf). 

Kommen die Windräder-Monster?

"Diese Windräder-Monster zerstören diesen einzigartigen Mischwald und somit wird ein Naturjuwel beschädigt. Damit sinkt der Erholungswert für die Bevölkerung und die Landsleute zahlen wieder einmal die Rechnung für eine völlig verfehlte Energiepolitik dieser unfähigen Bundesregierung“, so Dorner weiter.

Und schließlich: "Wir Freiheitliche stehen klar für den Erhalt des Eichenmischwaldes und für das wertvolle Stück Heimat. Wir dürfen nicht zulassen, dass hier die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder nur wegen der Gier der Windindustrie einfach verkauft wird."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen