Werden Windräder-Monster den Hochleithenwald zerstören?

Vier Anlagen sollen auf der "Ried Linaberg“ östlich des Ortsgebietes im Hochleithenwald, auch Traunwald genannt, errichtet werden. Die Bevölkerung fürchtet jetzt um "ihren Hochleithenwald".

"Warum gehen bei der Verhandlung über die Windräder im Hochleithenwald nur Vertreter der Freiheitlichen hin?", fragt FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner am Mittwochvormittag , "interessiert dieses wichtige Projekt Abgeordnete anderer Parteien nicht?“ Dorner und ein Vertreter von Naturschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ) wohnten den (nicht öffentlichen) Verhandlungen bei, Medien waren aber ausgespart.

© FPÖ NÖ

Der Hochleithenwald ist ein ausgedehntes Mischwaldgebiet im niederösterreichischen Weinviertel. Anteil daran haben die Gemeinden Bockfließ, Hochleithen und Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) sowie Bad Pirawarth und Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf).

Kommen die Windräder-Monster?

"Diese Windräder-Monster zerstören diesen einzigartigen Mischwald und somit wird ein Naturjuwel beschädigt. Damit sinkt der Erholungswert für die Bevölkerung und die Landsleute zahlen wieder einmal die Rechnung für eine völlig verfehlte Energiepolitik dieser unfähigen Bundesregierung“, so Dorner weiter.

Und schließlich: "Wir Freiheitliche stehen klar für den Erhalt des Eichenmischwaldes und für das wertvolle Stück Heimat. Wir dürfen nicht zulassen, dass hier die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder nur wegen der Gier der Windindustrie einfach verkauft wird."