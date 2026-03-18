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Frage der Woche

Spritpreisbremse der Regierung - ist das genug?

18.03.26, 10:51
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Die Regierung hat sich auf einen nächsten Schritt zur Senkung der Spritpreise verständigt. Wie die Koalitionspartner am Mittwoch nach dem Ministerrat mitteilten, soll die Mineralölsteuer leicht gesenkt werden, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. Die Entlastungen sollen in Summe 10 Cent pro Liter betragen. 

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