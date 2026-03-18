Großes Mahü-Opening: Normal eröffnet erste Wiener Filiale

Auf der Mariahilfer Straße steht ein neuer Publikumsmagnet in den Startlöchern. Mit einem spektakulären Auftakt bringt der dänische Drogerie-Discounter "Normal" sein Konzept erstmals nach Österreich.

Es ist so weit - "Normal" eröffnet am Donnerstag seine erste Filiale in Österreich. Die dänische Kette mit einer breiten Produktpalette bestehend aus Beauty, Kosmetik, Körperpflege, Haushalt und jeder Menge Snacks heißt ab 9:30 Uhr in der Mariahilfer Straße 32 alle Besucher willkommen.

Spoiler-Alarm: Mit großem Andrang wird gerechnet! Denn die ersten 1.000 Besucher erhalten randvolle Goodie-Bags, die ersten zehn in der Warteschlange sogar eine 30-Euro-Geschenkkarte. Zusätzlich locken Gewinnspiele, Produktproben und Preise wie das TADAAA-Ticket im Wert von 334 Euro. Und wessen Kassenzettel länger als eine Bratwurst ist, darf sich über weitere Geschenke freuen.

Fixpreise statt Rabatte

Die stark frequentierte Mariahilfer Straße soll der ideale Standort für Normal sein. Dabei setzt der dänische Händler auf ein anderes System als seine Mitbewerber: keine Aktionen, keine Rabattschlachten – dafür dauerhaft günstige Fixpreise. In den knapp 1.000 europaweiten Filialen liegt der Fokus klar auf Alltagsprodukten, die regelmäßig gebraucht werden.

Ob das Konzept auch in Wien ähnlich gut ankommt, wird sich rasch zeigen - der eingeplante Ansturm am Eröffnungstag dürfte ein erster Gradmesser sein. Die Öffnungszeiten erstrecken sich wochentags von 9:30 bis 20 Uhr.