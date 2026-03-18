Schremser Schüler als "Moorbotschafter"

Weil Feuchtgebiete wie das Schremser Hochmoor wichtig für den Klimaschutz sind, werden Schüler des Gymnasiums Gmünd zu Moorbotschaftern ausgebildet. Sie sollen ihr Wissen dann weitergeben. Damit will Schrems zur "Wetland City“ werden.

Moore gelten als wichtige Ökosysteme und vielfältige Lebensräume – so auch das Hochmoor in Schrems (Bezirk Gmünd). Deshalb werden Schüler des Gymnasiums Gmünd zu sogenannten "Moorbotschaftern" ausgebildet. Ihr Wissen sollen sie später an Volks- und Mittelschüler weitergeben. Damit will die Stadtgemeinde Schrems dem Titel "Wetland City“ näher kommen. Das ist eine internationale Auszeichnung für Städte, die ihre Moore besonders schützen.

Schüler werden zu "Moorbotschaftern"

Alle 14- bis 15-Jährigen, die zu "Moorbotschaftern“ ausgebildet werden, machen freiwillig mit. Über die Moore lernen sie in ihrer Freizeit. "ch finde es sehr interessant. Und ich finde es auch sehr cool, dass wir dann an andere Schüler unser Wissen weitergeben dürfen“, sagt die Schülerin Sophie Nußdorfer. Die Ausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Universität für Weiterbildung Krems und der Universität Wien.

Im Labor: So schmutzig ist das Moorwasser wirklich

© ORF

Die Schüler nehmen Wasserproben aus dem Schremser Moor - und untersuchen sie anschließend knallhart im Labor. Wasserökologe Martin Kainz von der Uni Krems erklärt: Im Wasser wimmelt es nur so vor Leben - von Algen über Zooplankton bis hin zu Insektenlarven. Je gelblicher das Wasser, desto mehr Nitrat steckt drin. Klingt eklig - ist aber mega-wichtig fürs Ökosystem!

Schock-Zahl: Das Moor schlägt alle Wälder der Welt

Jetzt kommt's: Das Schremser Moor speichert sage und schreibe 300.000 Tonnen Kohlenstoff - das entspricht dem Gewicht von 50 (!) Eiffeltürmen. Und weltweit speichern Moore DOPPELT SO VIEL Kohlenstoff wie alle Wälder des Planeten zusammen. Eine Schülerin fasst es so zusammen: "Ich finde das sehr spannend, weil das ja wirklich sehr wichtig ist fürs Klima." Na, wenn das mal keine Ansage ist!

Ab April: Diese Kids erklären den Kleinen die Welt

Die frischgebackenen Moor-Experten wollen ihr Wissen weitergeben - ab April ziehen sie in Volks- und Mittelschulen los. Mit Quizzes, Spielen und Geschichten bringen sie den Kleinen das Moor näher. Lehrerin Renate Poiss weiß: Kinder hören lieber auf andere Kinder als auf Lehrer!

Weltpremiere in Niederösterreich? Schrems will History schreiben!

Bürgermeister David Süß (ÖVP) träumt groß: Schrems soll die erste "Wetland City" im gesamten deutschsprachigen Raum werden - eine internationale Auszeichnung, die es bisher noch nirgendwo in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gibt! Renaturierungsprojekte laufen bereits, das Moor wird stellenweise wieder geflutet. 2028 fällt die Entscheidung. Mehr Förderungen, mehr Touristen - Süß gibt alles!